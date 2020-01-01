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Албания начала председательство в ОБСЕ

Новости » Политика     01.01.2020 - 15:20
Албания начала председательство в ОБСЕ
Фото: ОБСЕ (OSCE-Mikhail Evstafiev)

Албания переняла пост главы ОБСЕ от Словакии

В среду, 1 января, Албания начала председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте ОБСЕ.

Мандат Албании на посту главы ОБСЕ рассчитан на один год, в 2021 году ее по ротации сменит Швеция.

"Вступление в должность главы ОБСЕ является поистине историческим моментом для Албании: из страны, которая находилась под жестоким коммунистическим режимом, мы стали одним из тех, кому выпала честь возглавить эту организацию. Председательство в ОБСЕ знаменует собой кульминацию нашей значительной трансформации",-заявил премьер-министр и министр Европы и иностранных дел Эди Рама, вступая в должность действующего главы ОБСЕ.

При этом он отметил, что председательство в организации в текущем году основывается на достижении трех важных целей:

  • сосредоточение внимания на основах путем совместного добросовестного выполнения всеобъемлющего комплекса политических обязательств;
  • достижение изменений на местах путем предотвращения эскалации конфликтов, мониторинга выборов, поддержки реформ и улучшения безопасности и процветания граждан;
  • продолжение укрепления диалога, вдохновенного 30-й годовщиной Парижской хартии.

Напомним, премьер-министр Албании Эди Рам заявлял, что во время Албанского председательства в ОБСЕ в 2020 году конфликт в и вокруг Украины будет приоритетным вопросом в повестке дня организации.

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