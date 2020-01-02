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"Нафтогаз" и "Газпром" засекретили плату за транзит газа

Новости » Экономика     02.01.2020 - 13:36
"Нафтогаз" и "Газпром" засекретили плату за транзит газа
Фото: коллаж (РБК-Украина)

В "Нафтогазе" уверяют, что это является обычной практикой между коммерческими компаниями

Плата за организацию транзита по территории Украины, которая указана в контракте с "Газпромом" и "Нафтогазом", является конфиденциальной информацией. Об этом написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Как напомнил Витренко, в конце 2019 года тарифы на транспортировку газа установил регулятор НКРЭКУ. По его словам, эти тарифы являются конкурентными.

"Нафтогаз лишь добавляет плату за свои услуги (понятно, что эта плата не может быть отрицательной...) Плата за организацию транзита, которая указана в контракте с Газпромом, является конфиденциальной информацией, поскольку контракты являются конфиденциальными (обычная практика между коммерческими компаниями)", - сообщил представитель "Нафтогаза".

По его расчетам, гарантированные доходы от транзита составят 7,2 млрд долларов за пять лет.

"Учитывая общий объем гарантированных мощностей (65 млрд кубометров в 2020 год и потом по 40 млрд на следующие 4 года; то есть 225 млрд кубометров за 5 лет), получается, что за тысячу кубометров заранее забронированных мощностей Газпром заплатит минимум 32 долларов", - написал он.

&quot;Нафтогаз&quot; и &quot;Газпром&quot; засекретили плату за транзит газа

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали новый контракт на транзита газа сроком на 5 лет.

Согласно протоколу, подписанному на политическом уровне 20 декабря в Минске, НАК "Нафтогаз Украины" выступает организатором транспортировки газа по территории Украины. Собственно транзитом газа с 1 января 2020 года занимается новая компания "(Оператор ГТС Украины".

Как заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сумма, которую заплатит российский "Газпром" украинскому "Нафтогазу", является коммерческой тайной.

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