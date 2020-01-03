По делу Шеремета провели следственный эксперимент с Кузьменко

Фото: следственный эксперимент с Кузьменко (hromadske)

Следователи хотели проверить походку подозреваемой, чтобы сравнить ее с той, которая есть на видеозаписи

В Киеве на улице Бульварно-Кудрявской проводили следственный эксперимент по делу убийства журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой врачем и волонтером Юлии Кузьменко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на hromadske.

Благодаря этому следственному действию хотели проверить походку подозреваемой, чтобы впоследствии сравнить ее с той, которая хранится в видеоматериалах у следователей.

Подозреваемая была одета в то, что было, вероятно, на ней в день, когда под машину журналиста Павла Шеремета подложили взрывчатку. Отметим, что убийство произошло летом, 20 июля 2016-го.

Адвокат волонтера Юлии Кузьменко Владислав Добош отметил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента, поскольку на видео материалов дела изображено, что шли два человека. Следствие установило, что вторым человеком, вероятно, был Андрей Антоненко.

Добош уточнил, что следственный эксперимент до сих пор не завершен. Завтра еще будут оформлять все документально и отправлять на экспертизу. Эта часть эксперимента касалась ходьбы Юлии.

Напомним, 13 декабря Печерский районный суд города Киева арестовал Кузьменко по подозрению в исполнении убийства Шеремета.

По данным следствия, Кузьменко прикрепила взрывное устройство к автомобилю журналиста. Организатором преступления считают Андрея Антоненко, который позвал ее в свою преступную группу. Кроме них, причастными к убийству Шеремета считают Яну Дугарь и супругов Инну и Владислава Грищенко.

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