ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Посольство США в Киеве получило нового руководителя

Новости » Политика     02.01.2020 - 11:27
Посольство США в Киеве получило нового руководителя
Фото: Кристина Квин (скринштот видео)

Дипмиссию возглавила Кристина Квин, которая была заместителем Уильяма Тейлора, покинувшего должность

Временной поверенным в делах США в Украине стала заместитель главы миссии Соединенных Штатов Америки в Киеве Кристина Квин. Об этом сообщает американское посольство в Twitter.

Как отметила Квин в своем видео-обращении, она находится в Украине шесть месяцев на должности заместителя руководителя миссии.

"Для меня честь работать в настоящее время временным поверенным в делах США в Украине. Я с воодушевлением встречаю новые вызовы и большую ответственность на посту руководителя команды посольства США в Украине", - сказала она.

Напомним, временный поверенный в делах Соединенных Штатов в Украине Уильям Тейлор покинул свой пост 2 января 2020 года.

В Конце декабря 2019 года временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что после завершения его дипломатической миссии в Украине его обязанности будет исполнять его заместитель Кристина Квин. По его словам, она будет ответственна за посольство в следующие несколько месяцев до тех пор, пока настоящий, следующий посол будет избран и затем отправлен на утверждение в Сенат. Кроме того, он заявил, что в Белом доме работают над тем, чтобы квалифицированный человек занял должность посла США в Украине.

Адвокат Трампа готов выступить в Сенате по вопросу импичмента Посольство США в Ираке приостановило работу на фоне беспорядков
Новости Украины Соединенные Штаты Америкипосольствопосол
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь