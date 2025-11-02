Єгипет відкрив колосальний Великий музей, який будували 20 років: що там є

В столиці Єгипту, Каїрі, 1 листопада урочисто відкрили новий музей, який будували поблизу пірамід протягом 20 років. Він отримав назву "Великого Єгипетського музею", а на його відкриття приїхали знаменитості, політики та королівські особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Спорудження музею почалося у 2005 році, але його загальмували так звана "Арабська весна", кризи та пандемія коронавірусу. Проте попри усі труднощі його все ж таки відкрили через 20 років після початку будівництва.

Фото: x.com/AhmedSabbahReal

" Ми всі мріяли про цей проєкт і про те, чи справді він здійсниться. Це подарунок від Єгипту всьому світові - від країни, історія якої налічує понад 7000 років", - сказав під час відкриття прем’єр-міністр Мостафа Мадбулі.

На відкритті музею був також присутній президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі, який заявив, що Єгипет "написав новий розділ в історії сьогодення та майбутнього цієї давньої нації".

До Каїру приїхали також численні високопосадові гості - президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, президент Палестини Махмуд Аббас, президент Демократичної Республіки Конго Фелікс Тшісекеді, а також кронпринци Оману та Бахрейну.

Що є в музеї?

Головна колекція експонатів Великого Єгипетського музею - це колекція скарбів з гробниці всесвітньо відомого фараона Тутанхамона. Знайдена у 1922 році, понад 100 років тому, вона тепер перебуває у музеї - в тому числі легендарні золота похоронна маска, трон та саркофаг хлопчика-царя.

Фото: x.com/AhmedSabbahReal

Парадний зал музею прикрасив ще один загальновідомий експонат - колосальна статуя фараона-завойовника Рамзеса II. Вона десятиліття прикрашала площу в центрі Каїра, названу ім'ям фараона.

Фото: AFP

Сам комплекс стилізований під давньоєгипетський стиль, але із тим взагалі не схожий на свого попередника - побудований в неокласичному стилі Єгипетський музей, який відкрили в Каїрі понад 100 років тому. За площею він дорівнює Ватикану, а його спорудження обійшлося в понад мільярд доларів.

Фото: x.com/AhmedSabbahReal

Старий музей було розграбовано та частково знищено у 2011 році, коли в країні повстали "Браття мусульмани". Багато безцінних експонатів було викрадено та продано у приватні руки.

Єгипетські чиновники вважають, що новий музей зможе покласти край заявам про те, що Єгипет нібито недбало ставиться до скарбів давнини - а також додасть вагомості вимогам Каїра повернути єгипетські скарби, що перебувають у закордонних музеях.