У Франції було затримано двох підозрюваних у пограбуванні Лувру, - Le Figaro

Франція, Неділя 26 жовтня 2025 12:19
UA EN RU
У Франції було затримано двох підозрюваних у пограбуванні Лувру, - Le Figaro Ілюстративне фото: у Франції затримано двох підозрюваних у пограбуванні Лувру (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Франції правоохоронці затримали двох осіб, підозрюваних у резонансному пограбуванні Лувру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

За даними видання, обох чоловіків узято під варту за підозрою в організованому пограбуванні та участі у злочинному угрупованні. Одного з них заарештували в аеропорту Руассі, коли він намагався вилетіти до Алжиру. Другого затримали в паризькому регіоні, у районі Сен-Дені. Правоохоронці продовжують розшук можливих спільників.

Слідство встановило, що в галереї Наполеона зловмисники залишили понад 150 доказів - зокрема ДНК, відбитки пальців та інші сліди.

Попри затримання підозрюваних, викрадені коштовності - вісім предметів загальною вартістю близько 88 млн євро - досі не знайдені. Йдеться про діадеми, намиста, сережки та брошки, які колись належали імператриці Марії-Луїзі, королеві Гортензії, королеві Марії-Амелії та імператриці Євгенії, дружині Наполеона III.

Відомо, що корону імператриці Євгенії виявили неподалік музею - пошкоджену та, ймовірно, кинуту грабіжниками під час втечі.

Пограбування Лувру

Нагадаємо, 19 жовтня у Франції було пограбовано Лувр - головний музей країни. Зловмисники викрали вісім унікальних експонатів загальною вартістю близько 102 млн доларів.

Злодії проникли до Галереї Аполлона, де зберігаються ювелірні цінності часів Наполеона, і зуміли винести коштовності просто під час години відвідування. Після цього вони втекли на мотоциклах. Інцидент оголив серйозні недоліки у системі безпеки Лувру й спричинив широкий резонанс у Франції.

Попри відсутність затримань на момент інциденту, міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс запевнив, що правоохоронці продовжують активне розслідування.

Як повідомлялося раніше, 22 жовтня музей відновив роботу після пограбування, збитки від якого оцінили у 88 млн євро.

Франція
Новини
