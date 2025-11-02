Египет открыл колоссальный Большой музей, который строили 20 лет: что там есть
В столице Египта, Каире, 1 ноября торжественно открыли новый музей, который строили вблизи пирамид в течение 20 лет. Он получил название "Большого Египетского музея", а на его открытие приехали знаменитости, политики и королевские особы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сооружение музея началось в 2005 году, но его затормозили так называемая "Арабская весна", кризисы и пандемия коронавируса. Однако несмотря на все трудности его все же открыли через 20 лет после начала строительства.
Фото: x.com/AhmedSabbahReal
"Мы все мечтали об этом проекте и о том, действительно ли он осуществится. Это подарок от Египта всему миру - от страны, история которой насчитывает более 7000 лет", - сказал во время открытия премьер-министр Мостафа Мадбули.
На открытии музея также присутствовал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который заявил, что Египет "написал новую главу в истории настоящего и будущего этой древней нации".
В Каир приехали также многочисленные высокопоставленные гости - президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Демократической Республики Конго Феликс Тшисекеди, а также кронпринцы Омана и Бахрейна.
Что есть в музее?
Главная коллекция экспонатов Большого Египетского музея - это коллекция сокровищ из гробницы всемирно известного фараона Тутанхамона. Найденная в 1922 году, более 100 лет назад, она теперь находится в музее - в том числе легендарные золотая погребальная маска, трон и саркофаг мальчика-царя.
Фото: x.com/AhmedSabbahReal
Парадный зал музея украсил еще один общеизвестный экспонат - колоссальная статуя фараона-завоевателя Рамзеса II. Она десятилетия украшала площадь в центре Каира, названную именем фараона.
Фото: AFP
Сам комплекс стилизован под древнеегипетский стиль, но при этом вообще не похож на своего предшественника - построенный в неоклассическом стиле Египетский музей, который открыли в Каире более 100 лет назад. По площади он равен Ватикану, а его сооружение обошлось в более чем миллиард долларов.
Фото: x.com/AhmedSabbahReal
Старый музей был разграблен и частично уничтожен в 2011 году, когда в стране восстали "Братья мусульмане". Многие бесценные экспонаты были похищены и проданы в частные руки.
Египетские чиновники считают, что новый музей сможет положить конец заявлениям о том, что Египет якобы небрежно относится к сокровищам древности - а также придаст весомости требованиям Каира вернуть египетские сокровища, находящиеся в зарубежных музеях.
