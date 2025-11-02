ua en ru
Вс, 02 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Египет открыл колоссальный Большой музей, который строили 20 лет: что там есть

Египет, Воскресенье 02 ноября 2025 19:59
UA EN RU
Египет открыл колоссальный Большой музей, который строили 20 лет: что там есть Иллюстративное фото: новый музей построили вблизи общеизвестных пирамид фараонов (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В столице Египта, Каире, 1 ноября торжественно открыли новый музей, который строили вблизи пирамид в течение 20 лет. Он получил название "Большого Египетского музея", а на его открытие приехали знаменитости, политики и королевские особы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сооружение музея началось в 2005 году, но его затормозили так называемая "Арабская весна", кризисы и пандемия коронавируса. Однако несмотря на все трудности его все же открыли через 20 лет после начала строительства.

Египет открыл колоссальный Большой музей, который строили 20 лет: что там естьФото: x.com/AhmedSabbahReal

"Мы все мечтали об этом проекте и о том, действительно ли он осуществится. Это подарок от Египта всему миру - от страны, история которой насчитывает более 7000 лет", - сказал во время открытия премьер-министр Мостафа Мадбули.

На открытии музея также присутствовал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который заявил, что Египет "написал новую главу в истории настоящего и будущего этой древней нации".

В Каир приехали также многочисленные высокопоставленные гости - президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Демократической Республики Конго Феликс Тшисекеди, а также кронпринцы Омана и Бахрейна.

Что есть в музее?

Главная коллекция экспонатов Большого Египетского музея - это коллекция сокровищ из гробницы всемирно известного фараона Тутанхамона. Найденная в 1922 году, более 100 лет назад, она теперь находится в музее - в том числе легендарные золотая погребальная маска, трон и саркофаг мальчика-царя.

Египет открыл колоссальный Большой музей, который строили 20 лет: что там естьФото: x.com/AhmedSabbahReal

Парадный зал музея украсил еще один общеизвестный экспонат - колоссальная статуя фараона-завоевателя Рамзеса II. Она десятилетия украшала площадь в центре Каира, названную именем фараона.

Египет открыл колоссальный Большой музей, который строили 20 лет: что там естьФото: AFP

Сам комплекс стилизован под древнеегипетский стиль, но при этом вообще не похож на своего предшественника - построенный в неоклассическом стиле Египетский музей, который открыли в Каире более 100 лет назад. По площади он равен Ватикану, а его сооружение обошлось в более чем миллиард долларов.

Египет открыл колоссальный Большой музей, который строили 20 лет: что там естьФото: x.com/AhmedSabbahReal

Старый музей был разграблен и частично уничтожен в 2011 году, когда в стране восстали "Братья мусульмане". Многие бесценные экспонаты были похищены и проданы в частные руки.

Египетские чиновники считают, что новый музей сможет положить конец заявлениям о том, что Египет якобы небрежно относится к сокровищам древности - а также придаст весомости требованиям Каира вернуть египетские сокровища, находящиеся в зарубежных музеях.

Ограбление Лувра: что известно

Напомним, что 19 октября музей Лувр в Париже пришлось экстренно закрыть после похищения восьми драгоценностей из Галереи Аполлона, общая стоимость которых оценивается в 88 миллионов евро. Злоумышленники проникли внутрь через окно, использовав грузовой подъемник и дисковую пилу. На ограбление ушло несколько минут.

РБК-Украина подробно писало, какие именно драгоценности похитили преступники из знаменитого музея в Париже. Речь идет, в частности, о тиаре из коллекции драгоценностей королевы Гортензии и королевы Марии-Амели.

После ограбления Лувра, музей передал часть своих самых ценных драгоценностей на хранение в Банк Франции. Речь идет о банке, золото-валютные резервы которого хранятся под землей.

Недавно правоохранителям удалось задержать двух причастных к ограблению Лувра. А еще четырех полиция "накрыла" прямо на футбольном матче.

Читайте РБК-Украина в Google News
Египет Каир
Новости
В Турции готовы принять новый раунд переговоров между Киевом и Москвой: что известно
В Турции готовы принять новый раунд переговоров между Киевом и Москвой: что известно
Аналитика
Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН