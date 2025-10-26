Пограбування Лувру: найдорожчі коштовності музею будуть заховані під землею, - ЗМІ

Фото: коштовності вивозять із Лувру на зберігання в банк (Getty Images)

Після пограбування Лувру, музей передав частину своїх найцінніших коштовностей на зберігання в Банк Франції. Йдеться про банк, золото-валютні резерви якого зберігаються під землею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Перевезення деяких цінних предметів з галереї "Аполлон" музею, де зберігаються французькі королівські коштовності, було здійснено в п'ятницю під охороною спецслужб, Reuters зазначає, що Банк Франції розташований всього за 500 метрів від Лувру. Золотий запас у ньому зберігається в глибокому підземному сховищі. Тепер там же перебуватимуть і артефакти музею. Обидві установи поки що не коментували ситуацію агентству.