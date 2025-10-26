Пограбування Лувру: найдорожчі коштовності музею будуть заховані під землею, - ЗМІ
Після пограбування Лувру, музей передав частину своїх найцінніших коштовностей на зберігання в Банк Франції. Йдеться про банк, золото-валютні резерви якого зберігаються під землею.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Перевезення деяких цінних предметів з галереї "Аполлон" музею, де зберігаються французькі королівські коштовності, було здійснено в п'ятницю під охороною спецслужб,
Reuters зазначає, що Банк Франції розташований всього за 500 метрів від Лувру. Золотий запас у ньому зберігається в глибокому підземному сховищі. Тепер там же перебуватимуть і артефакти музею.
Обидві установи поки що не коментували ситуацію агентству.
Пограбування Лувру
Нагадаємо, найвидатніший музей Франції Лувр був пограбований 19 жовтня. Тоді зловмисники викрали вісім цінних предметів на суму близько 102 млн доларів.
Вони пробралися в галерею Аполлона, де зберігаються французькі коштовності часів імператора Наполеона.
Злодії проникли туди під час години відвідування і зникли на мотоциклах. Інцидент продемонстрував серйозні проблеми з безпекою в Луврі та викликав національне занепокоєння у Франції.
Попри те, що ще нікого не затримано, міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс повідомив - розслідування триває.
Раніше ми повідомляли, що 22 жовтня Лувр уперше відкрився після пограбування, яке завдало збитків на 88 млн євро.