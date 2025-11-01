Грабіжників із Лувру затримано на стадіоні в Парижі перед футбольним матчем
Пограбування паризького Лувру, яке вразило Францію в жовтні, отримало несподіване продовження - частину підозрюваних затримали просто під час футбольного матчу чемпіонату країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання France Info.
У Франції правоохоронці затримали чотирьох осіб, яких підозрюють у зухвалому пограбуванні Лувру.
Повідомляється, що зловмисників знайшли в черзі на матч Ліги 1 між "Парижем" і "Ліоном", де вони спокійно чекали входу на стадіон.
Пограбування сталося вранці 19 жовтня і зайняло всього кілька хвилин. Невідомі викрали дев'ять коштовностей із колекції Наполеона. За словами прокурора Лори Беккуо, вартість викраденого оцінюють приблизно у 88 мільйонів євро.
Як проходило затримання
Арешт відбувся ввечері 29 жовтня близько 20:30 за місцевим часом у Парижі. Операцію провели співробітники французької бригади з боротьби з бандитизмом. За повідомленнями поліції, затримання пройшло швидко і без інцидентів.
Загалом після крадіжки в музеї заарештовано вже щонайменше сімох осіб. За версією слідства, один із затриманих був під наглядом від самого початку розслідування.
Його особу встановили за аналізом ДНК, який підтвердив участь чоловіка у злочині. Він, за даними Le Parisien і RTL, міг бути водієм одного з мотоциклів, на яких грабіжники втекли з місця події.
Ще чотирьох затриманих підозрюють у зв'язку з організаторами нападу. Слідчі вважають їх близькими спільниками злочинців, які брали участь у підготовці пограбування.
Що відомо про пограбування
Крадіжка ювелірних прикрас із колекції Наполеона стала однією з найгучніших в історії Лувру. За попередніми даними, злочинці діяли професійно і спланували все заздалегідь.
Камери спостереження зафіксували, як вони залишають будівлю музею на мотоциклах, забираючи коштовності.
Розслідування триває, а експерти не виключають, що до злочину могли бути причетні міжнародні кримінальні угруповання.
Футбольне тло інциденту
Цікаво, що затримання відбулося під час одного з найбільш видовищних матчів чемпіонату Франції. Зустріч між "Парижем" і "Ліоном" завершилася з рахунком 3:3.
У грі було два вилучення, а "Ліон" після матчу залишився на п'ятому місці турнірної таблиці, тоді як столичний клуб утримує 12-ту позицію.
Нагадуємо, що Франція оголосила про прийняття на озброєння модернізованої балістичної ракети M51.3, яка розміщуватиметься на атомних підводних човнах з балістичними ракетами. Влада країни наголосила, що цей варіант став частиною програми оновлення стратегічних ядерних сил і покликаний зміцнити національну систему ядерного стримування.
Зазначимо, що Китай заявив про плани розширити партнерство з Францією, акцентувавши на розвитку співробітництва у сферах економіки, енергетики та безпеки, що має вивести двосторонні відносини на новий рівень.