Грабіжників із Лувру затримано на стадіоні в Парижі перед футбольним матчем

Франція, Париж, Субота 01 листопада 2025 01:50
Грабіжників із Лувру затримано на стадіоні в Парижі перед футбольним матчем
Автор: Никончук Анастасія

Пограбування паризького Лувру, яке вразило Францію в жовтні, отримало несподіване продовження - частину підозрюваних затримали просто під час футбольного матчу чемпіонату країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання France Info.

У Франції правоохоронці затримали чотирьох осіб, яких підозрюють у зухвалому пограбуванні Лувру.

Повідомляється, що зловмисників знайшли в черзі на матч Ліги 1 між "Парижем" і "Ліоном", де вони спокійно чекали входу на стадіон.

Пограбування сталося вранці 19 жовтня і зайняло всього кілька хвилин. Невідомі викрали дев'ять коштовностей із колекції Наполеона. За словами прокурора Лори Беккуо, вартість викраденого оцінюють приблизно у 88 мільйонів євро.

Як проходило затримання

Арешт відбувся ввечері 29 жовтня близько 20:30 за місцевим часом у Парижі. Операцію провели співробітники французької бригади з боротьби з бандитизмом. За повідомленнями поліції, затримання пройшло швидко і без інцидентів.

Загалом після крадіжки в музеї заарештовано вже щонайменше сімох осіб. За версією слідства, один із затриманих був під наглядом від самого початку розслідування.

Його особу встановили за аналізом ДНК, який підтвердив участь чоловіка у злочині. Він, за даними Le Parisien і RTL, міг бути водієм одного з мотоциклів, на яких грабіжники втекли з місця події.

Ще чотирьох затриманих підозрюють у зв'язку з організаторами нападу. Слідчі вважають їх близькими спільниками злочинців, які брали участь у підготовці пограбування.

Що відомо про пограбування

Крадіжка ювелірних прикрас із колекції Наполеона стала однією з найгучніших в історії Лувру. За попередніми даними, злочинці діяли професійно і спланували все заздалегідь.

Камери спостереження зафіксували, як вони залишають будівлю музею на мотоциклах, забираючи коштовності.

Розслідування триває, а експерти не виключають, що до злочину могли бути причетні міжнародні кримінальні угруповання.

Футбольне тло інциденту

Цікаво, що затримання відбулося під час одного з найбільш видовищних матчів чемпіонату Франції. Зустріч між "Парижем" і "Ліоном" завершилася з рахунком 3:3.

У грі було два вилучення, а "Ліон" після матчу залишився на п'ятому місці турнірної таблиці, тоді як столичний клуб утримує 12-ту позицію.

Нагадуємо, що Франція оголосила про прийняття на озброєння модернізованої балістичної ракети M51.3, яка розміщуватиметься на атомних підводних човнах з балістичними ракетами. Влада країни наголосила, що цей варіант став частиною програми оновлення стратегічних ядерних сил і покликаний зміцнити національну систему ядерного стримування.

Зазначимо, що Китай заявив про плани розширити партнерство з Францією, акцентувавши на розвитку співробітництва у сферах економіки, енергетики та безпеки, що має вивести двосторонні відносини на новий рівень.

