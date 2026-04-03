Єгипет дав обіцянку Зеленському і хоче більше українського зерна
Президент України провів розмову з єгипетським лідером та повідомив про досягнуті домовленості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського.
Зернова домовленість
Під час розмови президент Єгипту повідомив, що його країна більше не прийматиме експортоване Росією зерно з тимчасово окупованих територій України. Водночас Каїр зацікавлений у збільшенні імпорту зерна з України.
"Дякую за це рішення", - зазначив Зеленський.
Мир та співпраця
Сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки, а також її вплив на світовий ринок нафти. Президент Єгипту підтвердив готовність докласти зусиль для досягнення "достойного миру".
Лідери домовилися, що міністри закордонних справ продовжать контакти.
Військово-технічне співробітництво
Зеленський поінформував єгипетського колегу про зустрічі та домовленості з країнами Перської затоки.
Він наголосив, що Україна має значний потенціал для військово-технічного співробітництва і готова працювати в цьому напрямку також з Єгиптом. Лідери також обговорили інші сфери для розвитку двосторонньої співпраці.
Нагадаємо, Росія системно вивозить зерно з тимчасово окупованих територій України та продає його на міжнародних ринках. Україна послідовно бореться з цією практикою.
У 2025 році українська сторона арештувала в Чорному морі судно РФ, яке під чужим прапором вивозило пшеницю з окупованого Криму.
Тоді ж Україна попередила країни-імпортери про жорсткі заходи у разі купівлі краденого зерна та вимагала від ЄС запровадження санкцій проти Бангладешу, який продовжував закуповувати таку продукцію.