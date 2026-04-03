Египет дал обещание Зеленскому и хочет больше украинского зерна
Президент Украины провел разговор с египетским лидером и сообщил о достигнутых договоренностях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского.
Зерновая договоренность
Во время разговора президент Египта сообщил, что его страна больше не будет принимать экспортируемое Россией зерно с временно оккупированных территорий Украины. В то же время Каир заинтересован в увеличении импорта зерна из Украины.
"Спасибо за это решение", - отметил Зеленский.
Мир и сотрудничество
Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Залива, а также ее влияние на мировой рынок нефти. Президент Египта подтвердил готовность приложить усилия для достижения "достойного мира".
Лидеры договорились, что министры иностранных дел продолжат контакты.
Военно-техническое сотрудничество
Зеленский проинформировал египетского коллегу о встречах и договоренностях со странами Персидского залива.
Он подчеркнул, что Украина имеет значительный потенциал для военно-технического сотрудничества и готова работать в этом направлении также с Египтом. Лидеры также обсудили другие сферы для развития двустороннего сотрудничества.
Напомним, Россия системно вывозит зерно с временно оккупированных территорий Украины и продает его на международных рынках. Украина последовательно борется с этой практикой.
В 2025 году украинская сторона арестовала в Черном море судно РФ, которое под чужим флагом вывозило пшеницу из оккупированного Крыма.
Тогда же Украина предупредила страны-импортеры о жестких мерах в случае покупки краденого зерна и требовала от ЕС введения санкций против Бангладеша, который продолжал закупать такую продукцию.