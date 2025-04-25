Фальшивий прапор не допоміг: Україна арештувала судно РФ із краденим зерном з Криму
Спроба РФ приховати крадіжку українського зерна провалилась. У Чорному морі затримали судно, яке під чужим прапором вивозило пшеницю з окупованого Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
За даними ДПСУ, у Чорному морі арештовано судно, яке незаконно вивозило українське зерно з окупованого Криму. Операцію затримання провели Морська охорона Держприкордонслужби та СБУ.
Слідство встановило, що наприкінці 2024 року судно доставило з порту Севастополь близько 5 тисяч тонн української пшениці.
Її вивезли з тимчасово окупованої частини півдня України.А для того, щоб приховати справжнє походження вантажу, судно ходило під прапором однієї з азійських країн - так працює "тіньовий флот" РФ.
Під час обшуку на борту було вилучено навігаційне обладнання, документи та інші докази причетності до незаконного перевезення.
"Наразі судно заарештоване, екіпаж передано для проведення процесуальних дій. Досудове розслідування триває", - пояснили в прикордонники.
Росія краде українське зерно
Нагадаємо, що раніше Центр національного спротиву вже писав, що в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни розпочали будівництво великого ринку сільськогосподарської продукції.
Однак як виявилось, насправді це буде центр для виведення краденого українського майна.
Раніше стало відомо, що Росія, серед іншого, вивозить зерно з тимчасово окупованих територій України в Іран.
На початку року Україна попередила про "жорсткі заходи" країни, які купують у РФ крадене зерно. Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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