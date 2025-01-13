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Україна попередила про "жорсткі заходи" країни, які купують у РФ крадене зерно

Понеділок 13 січня 2025 21:39
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Україна попередила про "жорсткі заходи" країни, які купують у РФ крадене зерно Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Росія продовжує торгувати краденим українським зерном. Україна має намір вжити відповідних жорстких заходів щодо країн, які його купують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства закордонних справ України.

"Росія продовжує торгувати краденим українським зерном. Кожен, хто його приймає, є співучасником крадіжки. Ми бачимо кожен відповідний рух і дію. Ми передали відповідним сторонам ноти протесту, попередивши їх про наслідки такої незаконної діяльності", - заявив Сибіга.

За його словами, в України є дані, що підтверджують походження зерна та шляхи його транспортування з тимчасово окупованих українських портів.

Також МЗС ще раз офіційно повідомить Міжнародну морську організацію про те, що російські судна відключають транспондери.

"Якщо ці протиправні дії триватимуть, ми вживатимемо жорстких заходів, зокрема з використанням усіх доступних політичних, економічних та правових інструментів. Як наслідок, до всіх залучених суден, компаній і організацій можуть бути застосовані суворі санкції. Цю крадіжку серед білого дня час припиняти", - наголосив Сибіга.

Нагадаємо, раніше Центр національного спротиву повідомляв, що в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни розпочали будівництво великого ринку сільськогосподарської продукції. Однак насправді це буде центр для виведення краденого українського майна.

Також відомо, що Росія вивозить зерно з тимчасово окупованих територій України в Іран.

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