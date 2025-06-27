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Україна вимагає санкцій ЄС проти Бангладеш за імпорт краденого зерна, - ЗМІ

П'ятниця 27 червня 2025 12:36
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Україна вимагає санкцій ЄС проти Бангладеш за імпорт краденого зерна, - ЗМІ Фото: Україна вимагає санкцій ЄС проти Бангладеш за імпорт краденого зерна (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Україна готується звернутися до Європейського Союзу із закликом запровадити санкції проти компаній Бангладеш, які імпортують зерно, вивезене з окупованих Росією українських територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

За даними видання, українське посольство в Нью-Делі надіслало до МЗС Бангладеш щонайменше чотири листи, в яких вказало судна та їхні реєстраційні номери, які перевозили понад 150 тисяч тонн зерна з російського порту Кавказ. У Києві стверджують: російські компанії змішують пшеницю з окупованих територій з російським зерном, щоб приховати її походження.

"Це злочин. Ми поділимося нашим розслідуванням з нашими колегами з Європейського Союзу та люб'язно попросимо їх вжити відповідних заходів", - цитує агенство слова посла України в Індії Олександра Поліщука.

Українські дипломати попередили Дакку (ред.- столиця Бангладеш) про можливі "серйозні наслідки", включно з санкціями не лише щодо компаній-імпортерів, а й щодо чиновників, які свідомо сприяють торгівлі викраденим зерном.

Євросоюз наразі не застосував обмежувальних заходів до відповідних суден, однак, як зазначила представниця ЄС Анітта Хіппер, будь-яка доведена причетність до перевезення краденого українського зерна може стати підставою для санкцій.

Україна вже затримувала іноземні судна, підозрювані у перевезенні такого зерна, і вважає, що російські постачання підривають продовольчу безпеку та фінансову стійкість держави в умовах війни.

Росія краде українське зерно

Нагадаємо, у Чорному морі затримали судно, яке під чужим прапором незаконно вивозило пшеницю з окупованого Криму. Операцію затримання провели Морська охорона Держприкордонслужби та СБУ.

Раніше стало відомо, що країна-агресор вивозить зерно з тимчасово окупованих територій України в Іран. Зокрема, загарбники налагодили новий логістичний маршрут - аграрну продукцію потягами вивозять з Луганської області до Каспійського моря, а далі до Ірану.

На початку року Україна попередила про "жорсткі заходи" країни, які купують у РФ крадене зерно. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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