Ефектний удар Ястремської підкорив WTA: його визнали найкращим у липні
Українська тенісистка Даяна Ястремська здобула престижне визнання від Всесвітньої тенісної асоціації (WTA), отримавши нагороду за найкращий удар липня 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт WTA в соцмережі Х (Twitter).
Переможний форхенд
У другому геймі другого сету матчу проти Німаєр у матчі першого кола турніру WTA 250 у Гамбурзі Даяна Ястремська реалізувала брейкпойнт завдяки обвідному форхенду, коли наздоганяла м’яч після удару суперниці.
Цей удар виявився вирішальним для здобуття перемоги з рахунком 6:4, 6:3. Завдяки цьому успіху Ястремська пробилася до другого кола турніру.
A full-stretch, no-doubt forehand laser
Dayana Yastremska is your Shot of the Month winner for July!
Presented by @CorpayFX pic.twitter.com/Kj1uefgxE6
Шлях Ястремської на турнірі в Гамбурзі
Українська спортсменка дійшла до півфіналу змагань у Німеччині, де зустрілася з майбутньою чемпіонкою Луї Буассон з Франції і поступилася їй.
Незважаючи на це, виступ Ястремської на турнірі був впевненим і показав гарну форму тенісистки.
Поточний стан у рейтингу WTA
Після останнього оновлення рейтингу WTA Даяна трохи втратила позиції, але зберегла місце у топ-40 світового рейтингу.
Раніше вона майже вийшла до чвертьфіналу престижного турніру WTA 1000 в Монреалі, де у трьох сетах поступилася Олені Рибакіній.
