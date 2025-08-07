Ефектний удар Ястремської підкорив WTA: його визнали найкращим у липні

Українська тенісистка Даяна Ястремська здобула престижне визнання від Всесвітньої тенісної асоціації (WTA), отримавши нагороду за найкращий удар липня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт WTA в соцмережі Х (Twitter) .

Переможний форхенд

У другому геймі другого сету матчу проти Німаєр у матчі першого кола турніру WTA 250 у Гамбурзі Даяна Ястремська реалізувала брейкпойнт завдяки обвідному форхенду, коли наздоганяла м’яч після удару суперниці.

Цей удар виявився вирішальним для здобуття перемоги з рахунком 6:4, 6:3. Завдяки цьому успіху Ястремська пробилася до другого кола турніру.

A full-stretch, no-doubt forehand laser ‍



Dayana Yastremska is your Shot of the Month winner for July!



Presented by @CorpayFX pic.twitter.com/Kj1uefgxE6 — wta (@WTA) August 7, 2025

Шлях Ястремської на турнірі в Гамбурзі

Українська спортсменка дійшла до півфіналу змагань у Німеччині, де зустрілася з майбутньою чемпіонкою Луї Буассон з Франції і поступилася їй.

Незважаючи на це, виступ Ястремської на турнірі був впевненим і показав гарну форму тенісистки.

Поточний стан у рейтингу WTA

Після останнього оновлення рейтингу WTA Даяна трохи втратила позиції, але зберегла місце у топ-40 світового рейтингу.

Раніше вона майже вийшла до чвертьфіналу престижного турніру WTA 1000 в Монреалі, де у трьох сетах поступилася Олені Рибакіній.