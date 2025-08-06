Чотири українки на старті WTA 1000 у Цинциннаті: хто суперниці?

У Цинциннаті відбулося жеребкування основної сітки престижного турніру серії WTA 1000. Цього року участь у змаганнях візьмуть одразу чотири представниці України.

Українські тенісистки на старті турніру

У Цинциннаті відбулося жеребкування основної сітки престижного турніру серії WTA 1000.

Цього року участь у змаганнях візьмуть одразу чотири представниці України - Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.

Троє з них - Світоліна, Костюк і Ястремська - стартуватимуть одразу з другого раунду, тоді як Стародубцева розпочне змагання з першого кола.

Жеребкування Юлії Стародубцевої

Юлія Стародубцева (№73 WTA) зустрінеться з переможницею кваліфікації, а в разі успіху її суперницею стане американка Аманда Анісімова (№7 WTA), п’ята сіяна турніру.

Ці тенісистки вже зустрічалися у травні 2025 року в Парижі, де українка поступилася у двох сетах.

Суперниці Марти Костюк

Марта Костюк (№27 WTA), в другому раунді зіграє або проти німкені Татьяни Марії (№41 WTA), або проти однієї з тенісисток, що пройде кваліфікацію.

Для Костюк це буде вже четвертий виступ на "Відкритий чемпіонат у Цинциннаті". Найдалі вона доходила минулого року до 1/8 фіналу, тоді українка поступилася першій ракетці світу Ізі Свьонтек із рахунком 1:2.

Плани Еліни Світоліної на турнір

Еліна Світоліна (№13 WTA) зустрінеться з переможницею матчу між Алішою Паркс (США, №74 WTA) та Барборою Крейчиковою (Чехія, №80 WTA).

Для українки це вже дев’ятий виступ у Цинциннаті. Її найкращим досягненням залишаються чвертьфінали, у 2014 році вона вперше дійшла до такого рівня, а у 2018-му знову повторила цей результат.

Минулого року Світоліна дісталася до 1/8 фіналу, де поступилася білорусці Аріні Сабалєнко у двох сетах.

Виступ Даяни Ястремської

Суперницями Даяни Ястремської (№35 WTA) у другому колі стане або американка Енн Лі (№59 WTA), або одна з кваліфаєрок.

Турнір у Цинциннаті вона гратиме вп’яте. У 2024 році українка програла у першому раунді Кароліні Муховій. Найкращий її результат - вихід до третього кола у 2020-му, де Ястремська поступилася Наомі Осаці.

Дата початку та подальші плани

Перші матчі основної сітки турніру стартують 7 серпня. "Cincinnati Open" - останній турнір серії WTA 1000 перед US Open, що розпочнеться 24 серпня. Усі українки також заявлені на участь у цьому Грендслемі.