Эффектный удар Ястремской покорил WTA: его признали лучшим в июле
Украинская теннисистка Даяна Ястремская получила престижное признание от Всемирной теннисной ассоциации (WTA), получив награду за лучший удар июля 2025 года.
Победный форхенд
Во втором гейме второго сета матча против Нимаер в матче первого круга турнира WTA 250 в Гамбурге Даяна Ястремская реализовала брейкпойнт благодаря обводящему форхенду, когда догоняла мяч после удара соперницы.
Этот удар оказался решающим для одержания победы со счетом 6:4, 6:3. Благодаря этому успеху Ястремская пробилась во второй круг турнира.
Даяна Ястремская - ваша победительница Shot of the Month за июль!
Путь Ястремской на турнире в Гамбурге
Украинская спортсменка дошла до полуфинала соревнований в Германии, где встретилась с будущей чемпионкой Луи Буассон из Франции и уступила ей.
Несмотря на это, выступление Ястремской на турнире было уверенным и показало хорошую форму теннисистки.
Текущее положение в рейтинге WTA
После последнего обновления рейтинга WTA Даяна немного потеряла позиции, но сохранила место в топ-40 мирового рейтинга.
Ранее она почти вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Монреале, где в трех сетах уступила Елене Рыбакиной.
