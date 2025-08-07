Эффектный удар Ястремской покорил WTA: его признали лучшим в июле

Украинская теннисистка Даяна Ястремская получила престижное признание от Всемирной теннисной ассоциации (WTA), получив награду за лучший удар июля 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт WTA в соцсети Х (Twitter) .

Победный форхенд

Во втором гейме второго сета матча против Нимаер в матче первого круга турнира WTA 250 в Гамбурге Даяна Ястремская реализовала брейкпойнт благодаря обводящему форхенду, когда догоняла мяч после удара соперницы.

Этот удар оказался решающим для одержания победы со счетом 6:4, 6:3. Благодаря этому успеху Ястремская пробилась во второй круг турнира.

A full-stretch, no-doubt forehand laser ‍



Даяна Ястремская - ваша победительница Shot of the Month за июль!



Представлено @CorpayFX pic.twitter.com/Kj1uefggxE6 - wta (@WTA) 7 августа 2025 г.

Путь Ястремской на турнире в Гамбурге

Украинская спортсменка дошла до полуфинала соревнований в Германии, где встретилась с будущей чемпионкой Луи Буассон из Франции и уступила ей.

Несмотря на это, выступление Ястремской на турнире было уверенным и показало хорошую форму теннисистки.

Текущее положение в рейтинге WTA

После последнего обновления рейтинга WTA Даяна немного потеряла позиции, но сохранила место в топ-40 мирового рейтинга.

Ранее она почти вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Монреале, где в трех сетах уступила Елене Рыбакиной.