ua en ru
Чт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Эффектный удар Ястремской покорил WTA: его признали лучшим в июле

Четверг 07 августа 2025 20:59
UA EN RU
Эффектный удар Ястремской покорил WTA: его признали лучшим в июле Даяна Ястремская (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Даяна Ястремская получила престижное признание от Всемирной теннисной ассоциации (WTA), получив награду за лучший удар июля 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт WTA в соцсети Х (Twitter).

Победный форхенд

Во втором гейме второго сета матча против Нимаер в матче первого круга турнира WTA 250 в Гамбурге Даяна Ястремская реализовала брейкпойнт благодаря обводящему форхенду, когда догоняла мяч после удара соперницы.

Этот удар оказался решающим для одержания победы со счетом 6:4, 6:3. Благодаря этому успеху Ястремская пробилась во второй круг турнира.

Путь Ястремской на турнире в Гамбурге

Украинская спортсменка дошла до полуфинала соревнований в Германии, где встретилась с будущей чемпионкой Луи Буассон из Франции и уступила ей.

Несмотря на это, выступление Ястремской на турнире было уверенным и показало хорошую форму теннисистки.

Текущее положение в рейтинге WTA

После последнего обновления рейтинга WTA Даяна немного потеряла позиции, но сохранила место в топ-40 мирового рейтинга.

Ранее она почти вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Монреале, где в трех сетах уступила Елене Рыбакиной.

Ранее мы писали, кто соперницы украинок на старте WTA 1000 в Цинциннати.

Также читайте об украинке, которая впервые стала призером "Уимблдона"-U14.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Даяна Ястремская
Новости
Украина "за" перемирие в небе, а участие Европы в переговорах обсуждают с Трампом, - источники
Украина "за" перемирие в небе, а участие Европы в переговорах обсуждают с Трампом, - источники
Аналитика
"Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики