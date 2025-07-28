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Світоліна у топ-15, а Костюк і Ястремська втрачають позиції : новий рейтинг WTA

Понеділок 28 липня 2025 13:45
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Світоліна у топ-15, а Костюк і Ястремська втрачають позиції : новий рейтинг WTA Еліна Світолна (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Жіноча тенісна асоціація WTA опублікувала оновлений світовий рейтинг за підсумками турнірів, які відбулися з 21 по 27 липня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Women's Tennis Association.

Оновлений рейтинг WTA

Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла свою позицію і залишилася на 13-му місці світового рейтингу.

Водночас дві інші тенісистки з топ-100 зазнали падіння. Марта Костюк опустилася на одну сходинку і наразі займає 28-ме місце, а Даяна Ястремська втратила дві позиції, опинившись на 35-й позиції.

Покращення демонструє Юлія Стародубцева, яка піднялася на одну позицію і тепер посідає 73-тє місце.

Водночас троє інших українських тенісисток у топ-200 втратили свої позиції. Ангеліна Калініна опустилася на 132-гу сходинку, Олександра Олійникова на 176-ту, а Дар'я Снігур на 193-тю.

В оновленому топ-10 рейтингу WTA змін не відбулося. Перше місце продовжує утримувати "нейтральна" тенісистка Аріна Сабалєнка, а десятку завершує іспанка Паула Бадоса.

Топ-10 WTA станом на 28 липня 2025 року:

  1. Аріна Сабалєнка - 12420 очок
  2. Коко Гофф (США) - 7669
  3. Іга Швьонтек (Польща) - 6813
  4. Джессіка Пегула (США) - 6423
  5. Мірра Андрєєва - 4914
  6. Цінь Вень Чжен (Китай) - 4553
  7. Аманда Анісімова (США) - 4470
  8. Медісон Кіз (США) - 4374
  9. Жасмін Паоліні (Італія) - 3576
  10. Паула Бадоса (Іспанія) - 3454

Позиції українських тенісисток:

  • 13. Еліна Світоліна - 2794 очки
  • 28. Марта Костюк - 1616 (-1)
  • 35. Даяна Ястремська - 1394 (-2)
  • 73. Юлія Стародубцева - 899 (+1)
  • 132. Ангеліна Калініна - 550 (-5)
  • 176. Олександра Олійникова - 420 (-4)
  • 193. Дар'я Снігур - 384 (-1)
  • 227. Анастасія Соболєва - 323 (-11)
  • 261. Валерія Страхова - 280 (+2)
  • 288. Леся Цуренко - 235 (+5)

Рейтинг у парному розряді

Українка Людмила Кіченок утримує 16-те місце. Її сестра Надія, завдяки перемозі на турнірі в Празі, піднялася на 52-й рядок.

Також у топ-100 парного рейтингу знаходиться Марта Костюк, яка посідає 86-те місце.

Позиції українських тенісисток у парному рейтингу WTA:

  • 16. Людмила Кіченок - 4235 очок (без змін)
  • 52. Надія Кіченок - 1605 очок (+29 позицій)
  • 85. Марта Костюк - 942 очки (+1)
  • 188. Валерія Страхова - 645 очок (+97)
  • 187. Надя Колб - 421 очко (+14)
  • 229. Марина Колб - 358 очок (+56)
  • 460. Ангеліна Калініна - 150 очок (+92)
  • 488. Даяна Ястремська - 138 очок (+82)

Наступні два тижні українські тенісистки проведуть на корті канадського турніру WTA 1000 у Монреалі, де боротимуться за нові рейтингові очки.

Зокрема, Еліна Світоліна, Марта Костюк і Даяна Ястремська потрапили до списку сіяних і пропускають перший раунд, а Юлія Стародубцева у першому колі зустрінеться з однією з представницею Китаю Ван Яфань.

Раніше ми писали про зустріч Світоліної з українськими дітьми, які повернулися з окупації та депортації.

Також читайте про те, скільки заробляє найуспішніша тенісистка України.

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Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська
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