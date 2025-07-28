Світоліна у топ-15, а Костюк і Ястремська втрачають позиції : новий рейтинг WTA
Жіноча тенісна асоціація WTA опублікувала оновлений світовий рейтинг за підсумками турнірів, які відбулися з 21 по 27 липня 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Women's Tennis Association.
Оновлений рейтинг WTA
Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла свою позицію і залишилася на 13-му місці світового рейтингу.
Водночас дві інші тенісистки з топ-100 зазнали падіння. Марта Костюк опустилася на одну сходинку і наразі займає 28-ме місце, а Даяна Ястремська втратила дві позиції, опинившись на 35-й позиції.
Покращення демонструє Юлія Стародубцева, яка піднялася на одну позицію і тепер посідає 73-тє місце.
Водночас троє інших українських тенісисток у топ-200 втратили свої позиції. Ангеліна Калініна опустилася на 132-гу сходинку, Олександра Олійникова на 176-ту, а Дар'я Снігур на 193-тю.
В оновленому топ-10 рейтингу WTA змін не відбулося. Перше місце продовжує утримувати "нейтральна" тенісистка Аріна Сабалєнка, а десятку завершує іспанка Паула Бадоса.
Топ-10 WTA станом на 28 липня 2025 року:
- Аріна Сабалєнка - 12420 очок
- Коко Гофф (США) - 7669
- Іга Швьонтек (Польща) - 6813
- Джессіка Пегула (США) - 6423
- Мірра Андрєєва - 4914
- Цінь Вень Чжен (Китай) - 4553
- Аманда Анісімова (США) - 4470
- Медісон Кіз (США) - 4374
- Жасмін Паоліні (Італія) - 3576
- Паула Бадоса (Іспанія) - 3454
Позиції українських тенісисток:
- 13. Еліна Світоліна - 2794 очки
- 28. Марта Костюк - 1616 (-1)
- 35. Даяна Ястремська - 1394 (-2)
- 73. Юлія Стародубцева - 899 (+1)
- 132. Ангеліна Калініна - 550 (-5)
- 176. Олександра Олійникова - 420 (-4)
- 193. Дар'я Снігур - 384 (-1)
- 227. Анастасія Соболєва - 323 (-11)
- 261. Валерія Страхова - 280 (+2)
- 288. Леся Цуренко - 235 (+5)
Рейтинг у парному розряді
Українка Людмила Кіченок утримує 16-те місце. Її сестра Надія, завдяки перемозі на турнірі в Празі, піднялася на 52-й рядок.
Також у топ-100 парного рейтингу знаходиться Марта Костюк, яка посідає 86-те місце.
Позиції українських тенісисток у парному рейтингу WTA:
- 16. Людмила Кіченок - 4235 очок (без змін)
- 52. Надія Кіченок - 1605 очок (+29 позицій)
- 85. Марта Костюк - 942 очки (+1)
- 188. Валерія Страхова - 645 очок (+97)
- 187. Надя Колб - 421 очко (+14)
- 229. Марина Колб - 358 очок (+56)
- 460. Ангеліна Калініна - 150 очок (+92)
- 488. Даяна Ястремська - 138 очок (+82)
Наступні два тижні українські тенісистки проведуть на корті канадського турніру WTA 1000 у Монреалі, де боротимуться за нові рейтингові очки.
Зокрема, Еліна Світоліна, Марта Костюк і Даяна Ястремська потрапили до списку сіяних і пропускають перший раунд, а Юлія Стародубцева у першому колі зустрінеться з однією з представницею Китаю Ван Яфань.
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