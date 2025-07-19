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Драма в Гамбурзі: Ястремська у нервовій битві програла Буассон на шляху до фіналу турніру WTA

Субота 19 липня 2025 19:35
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Драма в Гамбурзі: Ястремська у нервовій битві програла Буассон на шляху до фіналу турніру WTA Даяна Ястремська (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Друга ракетка України Даяна Ястремська (№34 WTA) завершила свій виступ на турнірі WTA 250 у Гамбурзі. У напруженому півфінальному поєдинку українка, посіяна під другим номером, поступилася п'ятій сіяній, французькій тенісистці Лоїс Буассон (№145 WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Перша партія склалася для українки вкрай невдало. Ястремська не змогла знайти свою гру, багато помилялася і дозволила суперниці повністю домінувати на корті, що вилилося у швидку поразку з рахунком 1:6.

Натомість другий сет перетворився на справжню драму. За рахунку 3:5 на користь Буассон здавалося, що матч наближається до завершення. Однак Даяна проявила характер, зробила неймовірний камбек і, вигравши три гейми поспіль, вийшла вперед - 6:5.

На жаль, дотиснути француженку і перевести гру у вирішальну партію не вдалося. Доля сету вирішувалася на напруженому тай-брейку, де сильнішою виявилася Буассон.

Турнір WTA у Гамбурзі, півфінал

Даяна Ястремська - Лоїс Буассон - 1:6, 6:7(5)

Поразка в Гамбурзі стала для Ястремської першою у трьох півфіналах цього сезону.

Цей програш позбавив українку шансу повторити унікальне досягнення американки Джессіки Пегули, яка є єдиною тенісисткою, що цьогоріч грала у фіналах на всіх трьох покриттях.

Раніше Даяна виходила до вирішальних матчів на харді в Лінці та на траві в Ноттінгемі.

Попри поразку, виступ у Гамбурзі став для українки успішним і дозволить їй зміцнити свої позиції у світовому рейтингу перед серією турнірів у Північній Америці.

Раніше ми писали, що 16-річна українка стала чемпіонкою Європи з настільного тенісу, граючи "на три фронти".

Також читайте, чому Ярослава Магучіх шокувала результатом на Діамантовій лізі в Лондоні.

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Теніс Даяна Ястремська
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