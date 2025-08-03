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Ястремська вибула з турніру в Монреалі: шанс на українське дербі втрачено

Неділя 03 серпня 2025 01:33
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Ястремська вибула з турніру в Монреалі: шанс на українське дербі втрачено Даяна Ястремська (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Українська тенісистка Даяна Ястремська завершила виступи на престижному турнірі WTA 1000 в Монреалі. У матчі третього раунду вона поступилася Єлені Рибакіній із Казахстану.

Про результат матчу повідомляє РБК-Україна.

WTA 1000 Монреаль. 1/8 фіналу, хард

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Даяна Ястремська (Україна) 5:7, 6:2, 7:5

Хід гри

Перша партія пройшла у рівній боротьбі, суперниці обмінялися брейками, але Ястремська виграла ключові розіграші наприкінці і взяла сет - 7:5.

Другий сет виявився успішнішим для Рибакіної, яка здобула перевагу і перемогла 6:2, домінуючи на корті.

Вирішальний третій сет був дуже рівним. За рахунку 5:4 на користь Ястремської і при її подачі вона мала шанс завершити поєдинок, але Рибакіна зробила важливий брейк і потім подала на матч, здобувши перемогу 7:5.

Матч тривав 2 години 33 хвилини та став другим очним протистоянням між тенісистками.

Як і на Відкритому чемпіонаті Австралії 2024, перемогу знову святкувала представниця Казахстану. Рибакіна вдало скористалася помилками Ястремської та впевнено додала у вирішальному сеті, переломивши гру в останніх геймах.

Українського дербі - не буде

Таким чином, українського чвертьфіналу в Монреалі не буде.

Раніше до цієї стадії турніру вже вийшла інша українка - Марта Костюк, яка в драматичному матчі здолала американку Маккартні Кесслер. У чвертьфіналі Рибакіна зустрінеться саме з Костюк.

Свою зустріч четвертого кола 3 серпня має провести й Еліна Світоліна - суперницею першої ракетки України буде Аманда Анісімова зі США.

В 1/8 фіналу турніру вона за 55 хвилин здолала росіянку Анна Калінську.

Раніше ми писали про позиції українок у новому рейтингу WTA.

Також читайте про те, як українка виграла другий турнір WTA за два тижні.

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Теніс Даяна Ястремська
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