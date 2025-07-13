Українка вперше стала призеркою «Вімблдону»-U14: що відомо

Софія Бєлінська увійшла в історію українського тенісу, ставши першою представницею країни, яка дісталася фіналу юнацького турніру на Вімблдоні у віковій категорії U14.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінальний матч.

Юна українська тенісистка здобула медаль Вімблдону

У вирішальному матчі 13-річна спортсменка поступилася представниці Японії Сакіно Міязаві з рахунком 6:3, 5:7, 5–10.

Фінал мав драматичний перебіг: після впевнено виграного першого сету українка повела 5:3 у другій партії, однак не змогла втримати перевагу і програла вирішальний тайбрейк.

Софія Бєлінська (фото: Арата Ямаока / TENNIS Club)

Шлях Бєлінської до фіналу

На груповому етапі Вімблдону Бєлінська здобула дві перемоги. Спочатку переграла господарку турніру британку Грейс Вотсон (7:6, 6:4), а потім без проблем розгромила австралійку Сірессу Джексон (6:1, 6:1).

Попри поразку в третьому матчі групи від американки Емері Комбс (4:6, 6:7), українка посіла перше місце та кваліфікувалася до півфіналу.

У 1/2 фіналу Софія впевнено обіграла суперницю з Південної Кореї — Ері Хон (6:3, 2:6, 10–3), гарантувавши собі першу для України медаль в історії турніру U14 на Вімблдоні.

Софія Бєлінська (фото: ITF / Федерація Тенісу України)

Участь українських тенісисток у турнірі

На змаганнях також виступала ще одна представниця України - Віолетта Скрип. Вона не змогла подолати груповий етап, поступившись у двох із трьох матчів.

Варто зазначити, що юнацький Вімблдон у категорії до 14 років проводиться з 2022 року.

Цьогорічна участь Бєлінської стала найуспішнішою для українського тенісу на цих змаганнях і підтвердила високий потенціал нової генерації спортсменок.