Єдиний угорський НПЗ може відмовитися від російської нафти

Єдиний угорський нафтопереробний завод Mol Nyrt. заявив, що може забезпечити більшість своїх потреб у нафті без поставок із Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Компанія Mol Nyrt., яка експлуатує нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині, заявила, що трубопровід із Хорватії може стати реальною альтернативою постачанню нафти з Росії.

У разі зупинки або скорочення поставок через українську ділянку трубопроводу "Дружба" компанія здатна забезпечити свої потреби за допомогою Адріатичного маршруту.

"У разі значного скорочення поставок нафти трубопроводом "Дружба", Mol може збільшити використання Адріатичного трубопроводу і забезпечити близько 80% потреб своїх нафтопереробних заводів, хоча це призведе до вищих технічних ризиків і логістичних витрат", - йдеться у звіті компанії про фінансові результати.

Зазначається, що цю заяву НПЗ опублікував напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та премʼєр-міністра Угорщини Орбана 7 листопада.