Орбан у Вашингтоні запропонує Трампу "енергетичну угоду", - ЗМІ
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готує "енергетичну угоду", яку запропонує президенту США Дональду Трампу під час зустрічі у Вашингтоні 7 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Index.
За словами джерел видання в уряді Угорщини, питання енергетики буде "найчутливішою темою" під час візиту Орбана до Вашингтона. До того ж угорська пропозиція вже сформульована.
За даними Index, Будапешт проситиме США визнати, що з "історичних, географічних та технічних" причин Угорщина не може відмовитися від російської нафти та природного газу в короткостроковій перспективі.
Однак натомість країна готова поглибити американську ядерну співпрацю у сферах малих модульних реакторів, зберігання палива та зберігання паливних елементів.
Окрім того, готується не тільки угода про енергетичний ринок, але й геополітична угода: угорський уряд намагається знайти баланс між збереженням російських ресурсів і зміцненням партнерства зі США.
Як зазначають співрозмовники видання, одним із напрямків енергетичної співпраці між США та Угорщиною є ядерна енергетика.
За їхніми словами, нафта залишається найменш гнучким напрямом. Після оголошення США санкцій проти "Лукойлу" компанія вирішила згорнути міжнародну діяльність і продати активи.
В угорському уряді підкреслюють, що прямий вплив цього рішення на Угорщину мінімальний, однак регіон загалом відчує наслідки через зміну транспортних маршрутів.
За словами джерел, у Вашингтоні сторони прагнутимуть досягти двох взаємопов’язаних цілей: зберегти енергетичну стабільність Угорщини з урахуванням її специфіки та водночас посилити американську присутність у стратегічних секторах - ядерному та газовому.
Зустріч Трампа та Орбана
Нагадаємо, зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з президентом США Дональдом Трампом відбудеться у Вашингтоні 7 листопада.
За даними джерел, головним предметом обговорень може стати припинення купівлі російської нафти Будапештом.
Євросоюз та США намагаються змусити Угорщину припинити купувати російські енергоресурси. Угорський проросійський уряд у відповідь заявляє, що країна, мовляв, не може повністю відмовитися від російської нафти.
При цьому посол США в НАТО Метью Вітакер розкритикував угорську позицію. Він заявив, що у Вашингтоні очікують, що Будапешт почне поступово відмовлятися від російської нафти та газу. Для цього США, зокрема, планують працювати з Хорватією, яка може забезпечити альтернативні постачання в Угорщину.
Днями стало відомо, що Орбан планує пояснити Трампу, чому Будапешт повинен і надалі купувати нафту та газ з Росії.
За його словами, оскільки в Угорщині немає моря, вона залежить від сухопутних маршрутів, якими енергоносії можуть надходити в країну.
На його думку, необхідно донести це до американців, якщо Угорщина хоче отримати якесь звільнення від американських санкцій проти російських компаній "Роснефть" і "Лукойл".
Однак Трамп відмовив Орану звільнити Угорщину від санкцій проти російської нафти.