Орбан у Вашингтоні запропонує Трампу "енергетичну угоду", - ЗМІ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готує "енергетичну угоду", яку запропонує президенту США Дональду Трампу під час зустрічі у Вашингтоні 7 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Index .

За словами джерел видання в уряді Угорщини, питання енергетики буде "найчутливішою темою" під час візиту Орбана до Вашингтона. До того ж угорська пропозиція вже сформульована.

За даними Index, Будапешт проситиме США визнати, що з "історичних, географічних та технічних" причин Угорщина не може відмовитися від російської нафти та природного газу в короткостроковій перспективі.

Однак натомість країна готова поглибити американську ядерну співпрацю у сферах малих модульних реакторів, зберігання палива та зберігання паливних елементів.

Окрім того, готується не тільки угода про енергетичний ринок, але й геополітична угода: угорський уряд намагається знайти баланс між збереженням російських ресурсів і зміцненням партнерства зі США.

Як зазначають співрозмовники видання, одним із напрямків енергетичної співпраці між США та Угорщиною є ядерна енергетика.

За їхніми словами, нафта залишається найменш гнучким напрямом. Після оголошення США санкцій проти "Лукойлу" компанія вирішила згорнути міжнародну діяльність і продати активи.

В угорському уряді підкреслюють, що прямий вплив цього рішення на Угорщину мінімальний, однак регіон загалом відчує наслідки через зміну транспортних маршрутів.

За словами джерел, у Вашингтоні сторони прагнутимуть досягти двох взаємопов’язаних цілей: зберегти енергетичну стабільність Угорщини з урахуванням її специфіки та водночас посилити американську присутність у стратегічних секторах - ядерному та газовому.