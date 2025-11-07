Единственный венгерский НПЗ может отказаться от российской нефти
Единственный венгерский нефтеперерабатывающий завод Mol Nyrt. заявил, что может обеспечить большинство своих потребностей в нефти без поставок из России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Компания Mol Nyrt., эксплуатирующая нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии, заявила, что трубопровод из Хорватии может стать реальной альтернативой поставкам нефти из России.
В случае остановки или сокращения поставок через украинский участок трубопровода "Дружба" компания способна обеспечить свои потребности с помощью Адриатического маршрута.
"В случае значительного сокращения поставок нефти по трубопроводу "Дружба", Mol может увеличить использование Адриатического трубопровода и обеспечить около 80% потребностей своих нефтеперерабатывающих заводов, хотя это приведет к более высоким техническим рискам и логистическим затратам", - говорится в отчете компании о финансовых результатах.
Отмечается, что это заявление НПЗ опубликовал накануне встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Орбана 7 ноября.
Встреча Трампа и Орбана
Напомним, встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом США Дональдом Трампом состоится в Вашингтоне сегодня, 7 ноября.
Главным предметом обсуждений может стать прекращение покупки российской нефти Будапештом.
Евросоюз и США пытаются заставить Венгрию прекратить покупать российские энергоресурсы. Венгерское пророссийское правительство в ответ заявляет, что страна, мол, не может полностью отказаться от российской нефти.
Недавно стало известно, что Орбан планирует объяснить Трампу, почему Будапешт должен и в дальнейшем покупать нефть и газ из России.
Однако Трамп отказал Орану освободить Венгрию от санкций против российской нефти.
Также СМИ сообщали, что премьер Венгрии готовит "энергетическую сделку", чтобы предложить ее американскому президенту в Вашингтоне.
В то же время американские сенаторы накануне встречи Трампа с Орбаном призвали Будапешт отказаться от российских энергоносителей.