Единственный венгерский НПЗ может отказаться от российской нефти

Единственный венгерский нефтеперерабатывающий завод Mol Nyrt. заявил, что может обеспечить большинство своих потребностей в нефти без поставок из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Компания Mol Nyrt., эксплуатирующая нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии, заявила, что трубопровод из Хорватии может стать реальной альтернативой поставкам нефти из России.

В случае остановки или сокращения поставок через украинский участок трубопровода "Дружба" компания способна обеспечить свои потребности с помощью Адриатического маршрута.

"В случае значительного сокращения поставок нефти по трубопроводу "Дружба", Mol может увеличить использование Адриатического трубопровода и обеспечить около 80% потребностей своих нефтеперерабатывающих заводов, хотя это приведет к более высоким техническим рискам и логистическим затратам", - говорится в отчете компании о финансовых результатах.

Отмечается, что это заявление НПЗ опубликовал накануне встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Орбана 7 ноября.