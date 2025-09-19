Есть оружие в профиците. Зеленский раскрыл, кому и что именно будет экспортировать Украина

Украина будет экспортировать другим странам некоторые виды своего оружия, благодаря чему покроет дефицит бюджета. Таким образом увеличится производство дронов для фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Провел сегодня Ставку. Главное - производство нашего оружия. Есть четкие объемы: что нужно нашей армии до конца года, также на следующий год и что должно быть у нас на складах для защиты, для поддержания достаточной нашей силы", - рассказал Зеленский.

По его словам, речь о достаточном финансировании производства украинского оружия, а также производство вместе с союзниками и поставки в Украину того, что производят партнеры сами.

"Дефицит в финансировании на производство оружия у нас будем покрывать с этого года в том числе за счет управляемого экспорта некоторых видов нашего оружия. Благодаря такому управляемому экспорту будем увеличивать производство дронов для фронта", - отметил президент.

Он подчеркнул, что определенные виды современного оружия Украина может производить в значительно больших объемах, чем может сама профинансировать, а определенные виды оружия уже в значительно большем объеме, чем реально нужно.

"Пример - морские дроны, на которые рассчитывает мир и которые у нас в профиците, также противотанковое оружие, некоторые другие виды", - пояснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что первый приоритет - это фронт, обеспечение бригад. Второй приоритет - украинские арсеналы. И только третий приоритет - управляемый экспорт.

"В течение двух недель будет представлен концепт - три новые экспортные платформы. Первая платформа для экспорта и взаимодействия с США, вторая платформа - это наши европейские партнеры, третье направление - другие партнеры в мире, которые тоже заинтересованы в украинском оружии и от которых Украина получила ту или иную поддержку", - рассказал он.

По словам главы государства, обязательно, чтобы это была взаимная помощь.

"Украина не будет заниматься "вооруженной благотворительностью" и помогать тем, кому безразлично на Украину. Мы готовы работать с теми, кто поддерживал нас реально, нашу независимость", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что должен быть и надежный экспортный контроль - чтобы к украинским технологиям, к нашему оружию не добрались россияне и их сообщники.

"Много об этом говорили наши украинские компании, компании-производители оружия. Много интереса в мире к совместным проектам с Украиной для производства оружия. Есть и четкий спрос на наше оружие. Соответственно, благодаря именно управляемому экспорту мы сможем аккумулировать деньги на большее производство тех вещей, которые нужны нашей армии", - добавил президент.