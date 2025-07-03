"Головний компонент": Зеленський анонсував виробництво сотень тисяч дронів-перехоплювачів

Україна цього року планує виготовити сотні тисяч дронів-перехоплювачів. Кількість збитих російських "шахедів" невпинно буде зростати.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з пресою у Данії, повідомляє РБК-Україна .

Зеленський розповів, що підписання меморандуму з партнерами із США має дуже велике значення. Ця домовленість дозволить виробляти сотні тисяч дронів.

"Головний компонент — це дрони-перехоплювачі. Які показали себе вже в Україні. Ми вже тестували від кількох компаній ці дрони. А зараз ми підписали дуже серйозний контракт. Дуже розраховуємо на збиття "шахедів" у великій кількості", – сказав президент.

Зеленський додав, що деякі компанії з України завдяки підписаному меморандуму отримають доступ до американських технологій. Це значно прискорить виробництво БПЛА.