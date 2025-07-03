ua en ru
Чт, 03 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Головний компонент": Зеленський анонсував виробництво сотень тисяч дронів-перехоплювачів

Україна, Четвер 03 липня 2025 16:10
UA EN RU
"Головний компонент": Зеленський анонсував виробництво сотень тисяч дронів-перехоплювачів Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Україна цього року планує виготовити сотні тисяч дронів-перехоплювачів. Кількість збитих російських "шахедів" невпинно буде зростати.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з пресою у Данії, повідомляє РБК-Україна.

Зеленський розповів, що підписання меморандуму з партнерами із США має дуже велике значення. Ця домовленість дозволить виробляти сотні тисяч дронів.

"Головний компонент — це дрони-перехоплювачі. Які показали себе вже в Україні. Ми вже тестували від кількох компаній ці дрони. А зараз ми підписали дуже серйозний контракт. Дуже розраховуємо на збиття "шахедів" у великій кількості", – сказав президент.

Зеленський додав, що деякі компанії з України завдяки підписаному меморандуму отримають доступ до американських технологій. Це значно прискорить виробництво БПЛА.

Акцент на дрони-перехоплювачі

Нагадаємо, що Україна та американська компанія Swift Beat 3 липня підписали меморандум про розширення виробництва безпілотників. ЗСУ в його рамках отримають дрони, які потрібні для знищення ракет.

Зазначимо, зараз українські військові активно використовують дрони-перехоплювачі для знищення "Шахедів". Таким методом станом на початок липня збили понад сотню ворожих дронів-камікадзе.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
Новини
В порт Одеси прилетів "Іскандер", серед поранених громадяни Сирії: нові деталі удару РФ
В порт Одеси прилетів "Іскандер", серед поранених громадяни Сирії: нові деталі удару РФ
Аналітика
Путін втрачає Кавказ. Як Вірменія та Азербайджан виходять з орбіти Москви
Роман Коткореспондент РБК-Україна Путін втрачає Кавказ. Як Вірменія та Азербайджан виходять з орбіти Москви