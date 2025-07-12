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Зеленський пообіцяв нові рішення для фронту: нестандартні кроки у сфері дронів

Субота 12 липня 2025 20:52
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Зеленський пообіцяв нові рішення для фронту: нестандартні кроки у сфері дронів Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Україна буде контрактувати всі доступні обсяги пріоритетних типів дронів. Вже в цьому році показники виробництва будуть більшими, ніж планувалося.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Telegram.

"Перше – контрактування та виробництво дронів. Доручив контрактувати всі доступні обсяги пріоритетних типів дронів, окремо працюємо з європейськими партнерами щодо фінансування", - сказав президент.

За словами Зеленського, вже у цьому році мають бути значно більші показники виробництва та постачання дронів у війська, ніж було заплановано.

"Також готуємо нестандартні кроки для підтримки нашого захисту - розширюємо географію такої підтримки", - додав глава держави.

Виробництво дронів

Нагадаємо, тиждень тому Зеленський повідомив, що Україна цього року планує виготовити сотні-тисячі дронів-перехоплювачів. Він зазначив, що кількість збитих російських "Шахедів" зростатиме.

"Головний компонент - це дрони-перехоплювачі. Які показали себе вже в Україні. Ми вже тестували від кількох компаній ці дрони. А зараз ми підписали дуже серйозний контракт. Дуже розраховуємо на збиття "Шахедів" у великій кількості", - розповів президент.

Крім того, днями глава держави написав у соцмережах, що Гана готова профінансувати виробництво дронів для ЗСУ.

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Володимир Зеленський Війна в Україні Дрони
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