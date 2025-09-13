США відстають. Українці стали світовими лідерами у головній технології війни, - Келлог

Дрони стали ключовою зброєю нинішньої війни, адже вони здатні знищувати бронетехніку згори. Україна досягла значного прогресу в цій сфері та випереджає навіть Сполучені Штати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спецпредставника президента США Кіта Келлога під час Щорічної конференції YES 2025, організованої Фондом Віктора Пінчука.

"Ми (США, - ред.) відстаємо серйозно. Українці є світовими лідерами в технологіях дронів... Кожна епоха має свій головний актив: колись це були артилерія і авіаносці, а зараз - дрони", - наголосив він.

Келлог зауважив, що раніше бронемашини не оснащували верхнім захистом, оскільки такої потреби не було. Тепер ситуація змінилася - дрони здатні знищувати техніку згори.

"Ми повинні забезпечити обмін нашими технологіями. Я спостерігав, як організовано роботу. Збоку це виглядає як відеогра - підстрелив танк, попив кока-коли, це виглядає зовсім по іншому і серйозно змінює все рівняння оцінки ситуації на полі бою. І варто віддати належне українцям, вони тут багато чого досягли", - пояснив він.