В Україну заходять оборонні гіганти: вже 25 компаній розгортають виробництво

Україна, П'ятниця 19 вересня 2025 10:51
В Україну заходять оборонні гіганти: вже 25 компаній розгортають виробництво Фото: міністр оборони України Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

В Україні формують новий оборонний хаб Defence City, до роботи вже долучились 25 провідних світових компаній. Інвестиції йдуть у виробництво зброї, яку також передають на фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля в Facebook.

"Наразі вже 25 закордонних компаній, зокрема гіганти світового оборонного виробництва, перебувають на різних етапах локалізації виробництва своєї продукції в Україні", - написав міністр.

За його словами, кожен виробник працює в тісному діалозі з українським урядом.

"Ми пропонуємо партнерам різні моделі співпраці, зокрема й “данську модель”, Build with Ukraine/Build in Ukraine. Пріоритет - щоб основна частина продукції компанії йшла на потреби українського війська", - додав Шмигаль.

Голова Міноборони також стверджує, що в Україні створять Defence City - спеціальний режим для розвитку оборонної промисловості, який передбачає багато позитивних моментів для інвесторів.

Так в рамках режиму Defence City будуть діяти:

  • податкові пільги;
  • спрощення митних процедур;
  • механізм релокації виробництв у безпечніші регіони;
  • розширення державної фінансової підтримки;
  • можливості для експорту й інтеграції у глобальні ланцюги.

"Закликаємо іноземні компанії інвестувати в Україну й відкривати тут свої виробництва. Саме в Україні зараз створюється новітнє озброєння, здатне впливати на поле бою. Тому інвестиція в український ОПК - найкраща інвестиція в оборону всієї Європи", - підкреслив Шмигаль.

В Україну заходять оборонні гіганти: вже 25 компаній розгортають виробництвоФото: уряд намагається забезпечити оборонному бізнесу вигідні умови (facebook Денис Шмигаль)

Нагадаємо, напередодні глава МО Денис Шмигаль провів зустріч з польськими колегами. Сторони вирішили створити спільні оборонні проекти, особливо що стосується безпілотних систем.

Також Шмигаль пообіцяв, що Міноборони забезпечить 1000 дронів-перехоплювачів в Україні за добу - цього варто очікувати найближчим часом.

Зброя в Україні
