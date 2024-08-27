Є загиблі та поранені: наслідки нічного російського обстрілу Запорізької області

В Запорізької області внаслідок нічної ворожої атаки є поранені та загиблі. Обстріл спричинив руйнування будинків та пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької ОВА Івана Федорова.
Внаслідок російської атаки четверо громадян дістали поранення. Вони госпіталізовані. Серед них:
Федоров повідомив, що двоє людей чоловік та жінка - загинули.
Голова Запорізької ОВА уточнив, що ворог не припиняв атакувати Запоріжжя та область і потягом минулої доби. Росіяни вдарили 208 разів по 14 населених пунктах. Внаслідок цього 3 людини загинули, а 5 було поранено.
Вночі в Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога. Згодом у небо злетів російський МіГ-31К. Повітряні сили України також повідомляли про зліт кількох Ту-95МС. Приблизно о 02:13 вибухи пролунали в Запоріжжі.
Загроза російських ударів залишалася всю ніч, сирена лунала в низці областей декілька разів за ніч.
Відомо, що Росія вивела у Чорне море один морський носій ракет типу "Калібр".
Росія здійснила другу масовану атаку по Україні за останній час. Детальніше про нові удари росіян читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.