РФ другий день поспіль масовано атакувала Україну: що відомо на зараз
РФ другий день поспіль масовано атакувала Україну. У багатьох областях повідомляли про вибухи.
Чим атакував агресор та яка ситуація в регіонах - в матеріалі РБК-Україна нижче.
В ніч з 26 на 27 серпня, Російська Федерація знову здійснила масштабний обстріл України, як і минулої доби. Для атаки ворог задіяв ударні безпілотники та ракети. Зокрема, повітряні сили ЗСУ фіксували зліт літака МіГ-31К (який пізніше сів), а також зліт декількох Ту-95МС. Крім того, неодноразово була загроза балістики.
Перші удари
Так, пізно ввечері о 23:18, 26 серпня, військові попередили українців про загрозу застосування балістичного озброєння з окупованого Криму. Крім того, в цей час у повітряному просторі України вже перебували ворожі БпЛА.
Через декілька хвилин після інформації про балістику, у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи.
Керівник ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив про "погані новини". Пізніше він уточнив, що внаслідок російського удару загинули двоє людей, ще 6 звернулися за психологічною допомогою (з них двоє дітей).
За словами Вілкула, було влучання в будівлю цивільної інфраструктури. Пошкоджені й інші будинки, магазини, заклад громадського харчування та автотранспорт.
Зранку у ДСНС України підтвердили, що внаслідок атаки по Кривому Рогу загинули двоє людей. Ще 5, отримали травми різного ступеня тяжкості. У ДСНС уточнили, що ворог завдав удару по готелю. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
"Під завалами ймовірно залишаються ще 2 людини. Пошкоджено 6 магазинів, 4 багатоквартирні житлові будинки та 8 автомобілів. Разом із рятувальниками на місці працюють верхолази ДСНС та кінологи. Психологи ДСНС надали допомогу 11 дорослим і 2 дітям", - йдеться у повідомленні о 07:28.
Фіксація дронів
Починаючи з 21:50, 26 серпня, у повітряному просторі України помітили ударні БпЛА. Спочатку вони рухались з півдня Херсонської області до Миколаївської. Через 32 хвилини нову групу дронів зафіксували у Сумській області. Масова фіксація почалась о 23:25.
Через "Шахеди" у Києві два рази оголошували тривогу. Близько 01:15 в місті було чути звуки вибухів. Київська міська військова адміністрація (КМВА) повідомляла про роботу сил ППО. Українців закликали перебувати в укриттях.
Пізніше, о 02:13, звук вибуху був і в Запоріжжі. Що стало причиною, наразі невідомо.
Зазначимо, що станом на шосту ранку в Україніпродовжували фіксувати перебування ворожих БпЛА.
"Кинджали" з МІГ-31К і масштабна повітряна тривога
Станом на 03:18 повітряну тривогу оголосили по всій території України. Причиною став зліт російського МіГ-31К, внаслідок чого існувала ракетна небезпека.
О 03:21 звук вибуху пролунав в Сумах, а о 03:26 - в Рівному. Пізніше, близько 03:40 потужний вибух пролунав у Києві. Также вибухи було чутно і в Хмельницькій області, військові фіксували ракету. Подробиць атаки поки що не було.
Пуски з Ту-95МС та друга масштабна тривога
Військові о 03:59 повідомили, що у Росії зафіксовано зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Енгельс.
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, орієнтовний час виходу на пускові рубежі очікувався о 04:30.
Починаючи з 04:53 у повітряному просторі України зафіксували ракети, які, скоріш за все, були запущені з Ту-95МС. Станом на 05:14 в Україні вдруге була оголошена масштабна тривога.
Після того, як росіяни здійснили запуск, ракети періодично змінювали курс та летіли у напрямку Києва, Умані, Кременчука, Кропивницького, Рівного та Старокостянтинова. Їх фіксували в різних областях України.
Однак, про звуки вибухів було відомо о 05:16 в Києві, а також о 05:41 в Хмельницькій області. Більше повідомлень не було.
Ситуація станом на ранок у Києві
О 06:45 в Києві знову оголосили тривогу. Військові попередили про балістику "на Васильків, Обухів".
У КМВА повідомили, що Київ відбиває комбіновану ракетно-дронову атаку ворога.
"Київ відбиває комбіновану ракетно-дронову атаку ворога. Зафіксовано падіння уламків на лісопаркову зону в Дніпровському районі міста. Внаслідок чого виникла пожежа лісової підстилки на площі до 50 м2. Інформація про постраждалих відсутня", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.
О 07:11 у столиці оголосили відбій повітряної тривоги.
Масштабна атака РФ
Варто зазначити, що Росія другий день поспіль здійснює масштабний обстріл України. Зокрема, вчора росіяни випустили по території нашої країни 127 ракет та 109 дронів-камікадзе.
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що силам ППО вдалось збити 102 ворожі ракети та 99 БпЛА.
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