По всій території України оголошено тривогу через зліт МіГ-31К

В ніч на 27 серпня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Причиною став зліт російського МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні о 03:18. Через дві хвилини військові додали, що існує загроза застосування балістичного озброєння. "Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - закликали у ПС. Крім того, у небі над Україною фіксували ударні дрони противника. Де оголошена тривога Станом на 03:22 повітряну тривогу оголошено по всій території України.