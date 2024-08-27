По всій території України оголошено тривогу через зліт МіГ-31К
Фото: російський літак у повітрі (Getty Images)
В ніч на 27 серпня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Причиною став зліт російського МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К
Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні о 03:18.
Через дві хвилини військові додали, що існує загроза застосування балістичного озброєння.
"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - закликали у ПС.
Крім того, у небі над Україною фіксували ударні дрони противника.
Де оголошена тривога
Станом на 03:22 повітряну тривогу оголошено по всій території України.
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