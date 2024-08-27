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У Києві та низці областей оголосили тривогу

Вівторок 27 серпня 2024 00:11
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У Києві та низці областей оголосили тривогу Фото: люди в укритті (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 27 серпня у Києві оголосили сигнал повітряної тривоги. Також продовжується тривога у більшості інших областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий Telegram-канал "Карта повітряних тривог".

Відомо, що тривогу оголошено через загрозу балістики з Криму та ворожі "Шахеди", які фіксують у повітряному просторі України.

Крім того, повідомлялося про звуки вибухів у Кривому Розі.

Де оголошено тривогу

Станом на 00:09, карта повітряниї тривог виглядає наступним чином.

У Києві та низці областей оголосили тривогу

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