Росія вивела в Чорне море один носій "Калібрів", - ВМС ЗСУ

Станом на 06:00 27 серпня у Чорному морі фіксується один російський корабель, носій крилатих ракет "Калібр". Його загальний залп – до 4 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ .

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

У Середземному морі - три ворожі кораблі, але носіїв крилатих ракет "Калібр" серед немає.

Нагадаємо, у понеділок, 26 серпня, російські війська завдали масованого комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Було виявлено 236 засобів повітряного нападу противника. 28 крилатих ракет "Калібр" росіяни запустили із надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря, повідомили у ВМС.

Зранку 26 серпня росіяни вивели у Чорне море чотири кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп - до 28 ракет.

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