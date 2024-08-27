Есть погибшие и раненые: последствия ночных российских обстрелов Запорожской области

В результате российской атаки четверо граждан получили ранения. Они госпитализированы. Среди них:

86-летняя женщина в тяжелом состоянии из-за ожогов более 54% тела.

мужчина 59 лет в состоянии средней тяжести.

две женщины – 30 и 56 лет – с легкими травмами.

Федоров сообщил, что два человека - мужчина и женщина - погибли.

Глава Запорожской ОВА уточнил, что враг не прекращал атаковать Запорожье и область и в течение прошлых суток. Россияне ударили в 208 раз по 14 населенным пунктам. В результате 3 человека погибли, а 5 были ранены.

Ночная российская атака 27 августа

Ночью в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Впоследствии в небо взмыл российский МиГ-31К. Воздушные силы Украины также сообщали о взлете нескольких Ту-95МС. Приблизительно в 02:13 взрывы прогремели в Запорожье.

Угроза российских ударов оставалась всю ночь, сирена раздавалась в ряде областей несколько раз за ночь.

Известно, что Россия вывела в Черное море один морской носитель ракет типа "Калибр".