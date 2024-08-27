Зафіксовано зліт кількох Ту-95МС, - Повітряні сили ЗСУ
У РФ зафіксовано зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Енгельс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! Зафіксовано зліт кількох Ту-95мс з аеродрому Енгельс. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі - 4.30", - повідомили у ПС о 03:59.
До цього, о 03:18, військові повідомляли про зліт МіГ-31К. В цей час по всій території України оголосили сигнал повітряної тривоги.
Крім того, ПС попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Також у небі над Україною фіксували ворожі дрони.
Нагадаємо, що вчора Росія теж підіймала авіацію в небо та здійснила масштабний обстріл України. Зокрема, було випущено 127 ракет та запущено 109 дронів.
За інформацією командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, сили ППО знищили 102 ракети та 99 ударних БпЛА противника.
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