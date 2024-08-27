Зафіксовано зліт кількох Ту-95МС, - Повітряні сили ЗСУ

У РФ зафіксовано зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Енгельс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Зафіксовано зліт кількох Ту-95мс з аеродрому Енгельс. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі - 4.30", - повідомили у ПС о 03:59.

До цього, о 03:18, військові повідомляли про зліт МіГ-31К. В цей час по всій території України оголосили сигнал повітряної тривоги.

Крім того, ПС попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Також у небі над Україною фіксували ворожі дрони.