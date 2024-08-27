ua en ru
Вт, 27 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зафіксовано зліт кількох Ту-95МС, - Повітряні сили ЗСУ

Вівторок 27 серпня 2024 04:06
UA EN RU
Зафіксовано зліт кількох Ту-95МС, - Повітряні сили ЗСУ Фото: російські літаки Ту-95МС (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У РФ зафіксовано зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Енгельс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Зафіксовано зліт кількох Ту-95мс з аеродрому Енгельс. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі - 4.30", - повідомили у ПС о 03:59.

До цього, о 03:18, військові повідомляли про зліт МіГ-31К. В цей час по всій території України оголосили сигнал повітряної тривоги.

Крім того, ПС попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Також у небі над Україною фіксували ворожі дрони.

Нагадаємо, що вчора Росія теж підіймала авіацію в небо та здійснила масштабний обстріл України. Зокрема, було випущено 127 ракет та запущено 109 дронів.

За інформацією командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, сили ППО знищили 102 ракети та 99 ударних БпЛА противника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Зеленський зібрав Ставку щодо наслідків атаки: РФ кинула на Україну 127 ракет і 109 дронів
Зеленський зібрав Ставку щодо наслідків атаки: РФ кинула на Україну 127 ракет і 109 дронів
DAILY
"Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна