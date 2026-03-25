"Є певні труднощі": Арахамія анонсував нові формати роботи Ради

15:01 25.03.2026 Ср
2 хв
Чи може парламент України працювати в складних умовах?
aimg Валерій Ульяненко
"Є певні труднощі": Арахамія анонсував нові формати роботи Ради Фото: Давид Арахамія (Getty Images)

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада може діяти "в складних умовах". Водночас він визнав, що є "певні труднощі" в її роботі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Арахамії в Telegram.

Читайте також: Рада або фронт? Арахамія роз'яснив заяву Зеленського про мобілізацію нардепів

"Сьогодні Верховна Рада підтвердила, що може діяти в складних умовах і те, про що говорив раніше - цей парламент не раз демонстрував готовність приймати найскладніші рішення в найважчі часи", - зазначив народний депутат.

Водночас він визнав, що є певні "труднощі", і анонсував продовження роботи над ними.

"Але інтереси держави завжди були і залишаються на першому місці. Хочу подякувати кожному депутату за роботу. Рішення ухвалюються, готуємо більше форматів спільної роботи", - наголосив Арахамія.

Що передувало

РБК-Україна нещодавно писало, що "Слуга народу" більше не може стабільно забезпечувати 180 голосів усередині фракції, що загрожує ухваленню рішень в парламенті.

Серед причин - невдоволення нардепів тим, що вони мають голосувати за непопулярні рішення для бюджету, тоді як уряд ухвалює популістські ініціативи. Крім того, частина з них боїться голосувати після справ "про конверти".

Атмосферу всередині фракції погіршують також "міндічгейт", конфлікти навколо антикорупційних органів і внутрішні протиріччя.

Проблеми у Раді

Зазначимо, 15 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що народним депутатам доведеться або працювати в Раді, або він готовий обговорити законодавчі зміни, які дозволять нардепам йти на фронт.

Пізніше Арахамія пояснив, що мав на увазі президент України. Він зазначив, що є окремі нардепи, які прикріплені в певних підрозділах і ведуть там певну роботу, а в пленарні дні присутні в Раді. Але юридично вони не військовослужбовці, а депутати парламенту.

Нещодавно Зеленський заявив, що зараз багато народних депутатів хочуть скласти свої мандати. Водночас він наголосив, що під час війни "є виклики, є закон", і потрібно працювати, "як би складно не було".

Штрафи за паркування тепер будуть у "Дії": у яких містах вже працює сервіс
