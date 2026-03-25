"Есть определенные трудности": Арахамия анонсировал новые форматы работы Рады

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада может действовать "в сложных условиях". В то же время он признал, что есть "определенные трудности" в ее работе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арахамии в Telegram .

"Сегодня Верховная Рада подтвердила, что может действовать в сложных условиях и то, о чем говорил ранее - этот парламент не раз демонстрировал готовность принимать самые сложные решения в самые тяжелые времена", - отметил народный депутат.

В то же время он признал, что есть определенные "трудности", и анонсировал продолжение работы над ними.

"Но интересы государства всегда были и остаются на первом месте. Хочу поблагодарить каждого депутата за работу. Решения принимаются, готовим больше форматов совместной работы", - подчеркнул Арахамия.

Что предшествовало

РБК-Украина недавно писало, что "Слуга народа" больше не может стабильно обеспечивать 180 голосов внутри фракции, что угрожает принятию решений в парламенте.

Среди причин - недовольство нардепов тем, что они должны голосовать за непопулярные решения для бюджета, тогда как правительство принимает популистские инициативы. Кроме того, часть из них боится голосовать после дел "о конвертах".

Атмосферу внутри фракции ухудшают также "миндичгейт", конфликты вокруг антикоррупционных органов и внутренние противоречия.

Проблемы в Раде

Отметим, 15 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что народным депутатам придется либо работать в Раде, либо он готов обсудить законодательные изменения, которые позволят нардепам идти на фронт.