Рада або фронт? Арахамія роз'яснив заяву Зеленського про мобілізацію нардепів

17:06 16.03.2026 Пн
2 хв
Деякі парламентарії не проти піти на фронт, однак є законодавчий нюанс
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Давид Арахамія (Getty Images)

Президент Володимир Зеленський не погрожував відправити нардепів на фронт через незадовільну роботу Ради. Йшлося про інше.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речниці фракції Юлії Палійчук.

"Ми ознайомилися зі словами президента (Володимира Зеленського, - ред.) повністю. Він сказав, що депутат або працює, або воює. Як і кожен громадянин України", - йдеться у заяві.

Арахамія зауважив, що вже багато разів говорилося, що зараз в Україні громадяни або працюють, сплачують податки і приносять користь обороні, або обороняють державу на фронті.

"Це розуміє багато депутатів. І були певні запити від них про бажання приєднатися до ЗСУ, але законодавство цього не дозволяє", - наголосив він.

Голова фракції додав, що є окремі колеги, які прикріплені в певних підрозділах і ведуть там певну роботу, а в пленарні дні присутні в Раді.

"Але юридично вони не військовослужбовці, а депутати парламенту. Очевидно, саме це малося на увазі. Що президент готовий проговорювати з парламентом законодавчі зміни, які дозволять депутатам бути військовослужбовцями", - сказано в заяві.

Що передувало

Вчора, 15 березня, Зеленський заявив, що народним депутатам доведеться або працювати в Раді, або він готовий обговорити законодавчі зміни, які дозволять нардепам йти на фронт.

"Якщо не служиш державі в парламенті, то служи державі на фронті. Це мій підхід", - зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що зараз багато народних депутатів хочуть скласти свої мандати. Водночас він наголосив, що під час війни "є виклики, є закон", і потрібно працювати, "як би складно не було".

За його словами, монобільшість намагалися розвалити та впливати на неї для голосування "потрібних" законів.

Долетів до Майдана: Росія вперше атакувала Київ новим дроном з ШІ, - ЗМІ
