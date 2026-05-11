НАБУ і САП "прийшли" до Єрмака: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Українську правду ".

Інформацію про слідчі дії НАБУ і САП щодо Єрмака журналістам УП розкрили неназвані джерела.

Водночас джерело РБК-Україна підтверджує повідомлення УП.

Наразі причина слідчих дій не уточнюється, але в листопаді минулого року до Єрмака вже приходили з обшуками в рамках резонансної справи "Мідас". Того ж дня його було звільнено з посади керівника ОП.

Справа "Мідас"

Нагадаємо, минулого року детективи Національного антикорупційного бюро викрили корупційну схему в "Енергоатомі". За версією слідства, злочинне угруповання вимагало від контрагентів енергоатому відкати у розмірі 10-15% вартості контракту.

Основними фігурантами справи є бізнесмен Тимур Міндіч, колишній міністр енергетики Герман Галущенко, екс-радник міністра енергетики Ігор Миронюк, бізнесмен Олександр Цукерман.

Отримані незаконним шляхом гроші учасники угруповання "відмивали" у бек-офісах.

У ЗМІ на тлі резонансного розслідування з'явилися чутки, що одним із фігурантів може бути тоді ще керівник Офісу президента Андрій Єрмак.