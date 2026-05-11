НАБУ і САП "прийшли" до Єрмака: що відомо
Українські правоохоронці проводять слідчі дії з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українську правду".
Інформацію про слідчі дії НАБУ і САП щодо Єрмака журналістам УП розкрили неназвані джерела.
Водночас джерело РБК-Україна підтверджує повідомлення УП.
Наразі причина слідчих дій не уточнюється, але в листопаді минулого року до Єрмака вже приходили з обшуками в рамках резонансної справи "Мідас". Того ж дня його було звільнено з посади керівника ОП.
Справа "Мідас"
Нагадаємо, минулого року детективи Національного антикорупційного бюро викрили корупційну схему в "Енергоатомі". За версією слідства, злочинне угруповання вимагало від контрагентів енергоатому відкати у розмірі 10-15% вартості контракту.
Основними фігурантами справи є бізнесмен Тимур Міндіч, колишній міністр енергетики Герман Галущенко, екс-радник міністра енергетики Ігор Миронюк, бізнесмен Олександр Цукерман.
Отримані незаконним шляхом гроші учасники угруповання "відмивали" у бек-офісах.
У ЗМІ на тлі резонансного розслідування з'явилися чутки, що одним із фігурантів може бути тоді ще керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Спочатку передбачалося, що Єрмак фігурує на "плівках Міндіча", які оприлюднило НАБУ у рамках справи "Мідас", під псевдонімом "Алі-Баба".
Вже в березні цього року головний детектив НАБУ у справі "Мідас" Олександр Абакумов сказав, що насправді у Єрмака псевдонім "Хірург".