"Дзвіночок є": експерт спрогнозував, чи вплинуть на мобілізацію удари росіян по ТЦК

Росіяни не зможуть зірвати мобілізацію в Україні ударами безпілотників по територіальних центрах комплектування (ТЦК). Проте ці атаки - небезпечний "дзвіночок", на який потрібно відреагувати.
Про це у коментарі Youtube-каналу РБК-Україна сказав військовий експерт, майор запасу Національної гвардії України та ветеран війни Олексій Гетьман.
На думку Гетьмана, ударами по ТЦК зірвати мобілізацію просто неможливо. В України є багато центрів комплектування, через які щомісяця мобілізується велика кількість людей. Знищення кількох з них не вплине на ситуацію.
"Візьмемо всі наші ТЦК за 100%. І якщо атака відбулася й вдалося зруйнувати, а не знищити, наприклад, 2% ТЦК, то далі виникає риторичне питання, це вплине чи не вплине на мобілізацію. Відповідь очевидна, не вплине", - пояснив Гетьман.
Але росіяни намагаються досягти через удари іншої цілі - посіяти смуту, розповсюдити ІПСО, в тому числі заявляючи про знищення "багатьох ТЦК" в Україні. Хоча зрозуміло, що це брехня.
З іншого боку, зазначив експерт, удари по ТЦК - це своєрідний "тривожний дзвіночок" для України. Потрібно перейти до комплектування Збройних сил не тільки через умовні "черги" в ТЦК, які стають мішенями для окупантів.
"Але дзвіночок є. Треба на це звернути увагу і перейти на інші засоби комплектування, не тільки, щоб були черги. Тому можна комплектувати по-іншому, в інший спосіб. Не складно", - резюмував Гетьман.
Російські окупанти почали цілеспрямовано атакувати ТЦК. Нещодавно окупанти атакували приміщення центру комплектування в Кременчуці. Наступного дня окупанти атакували ТЦК у Харкові та Запоріжжі. Також під атакою були ТЦК в Полтаві та Кривому Розі.
Після атак Вінницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) заявив про призупинення діяльності через "напружену ситуацію в країні".
Проте у Сухопутних військах заявили, що мобілізація до ЗСУ буде тривати - зірвати її у ворога не вийде. А керівник Центру протидії дезінформації про РНБО стверджують, що СБУ нібито встановила імена українців, які передавали росіянам дані про місце розташування ТЦК.
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