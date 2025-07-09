"Дзвіночок є": експерт спрогнозував, чи вплинуть на мобілізацію удари росіян по ТЦК

На думку Гетьмана, ударами по ТЦК зірвати мобілізацію просто неможливо. В України є багато центрів комплектування, через які щомісяця мобілізується велика кількість людей. Знищення кількох з них не вплине на ситуацію.

"Візьмемо всі наші ТЦК за 100%. І якщо атака відбулася й вдалося зруйнувати, а не знищити, наприклад, 2% ТЦК, то далі виникає риторичне питання, це вплине чи не вплине на мобілізацію. Відповідь очевидна, не вплине", - пояснив Гетьман.

Але росіяни намагаються досягти через удари іншої цілі - посіяти смуту, розповсюдити ІПСО, в тому числі заявляючи про знищення "багатьох ТЦК" в Україні. Хоча зрозуміло, що це брехня.

З іншого боку, зазначив експерт, удари по ТЦК - це своєрідний "тривожний дзвіночок" для України. Потрібно перейти до комплектування Збройних сил не тільки через умовні "черги" в ТЦК, які стають мішенями для окупантів.

"Але дзвіночок є. Треба на це звернути увагу і перейти на інші засоби комплектування, не тільки, щоб були черги. Тому можна комплектувати по-іншому, в інший спосіб. Не складно", - резюмував Гетьман.