"Звоночек есть": эксперт спрогнозировал, повлияют ли на мобилизацию удары россиян по ТЦК

Россияне не смогут сорвать мобилизацию в Украине ударами беспилотников по территориальным центрам комплектования (ТЦК). Однако эти атаки - опасный "звоночек", на который нужно отреагировать.
Об этом в комментарии Youtube-каналу РБК-Украина сказал военный эксперт, майор запаса Национальной гвардии Украины и ветеран войны Алексей Гетьман.
По мнению Гетьмана, ударами по ТЦК сорвать мобилизацию просто невозможно. В Украине есть много центров комплектования, через которые ежемесячно мобилизуется большое количество людей. Уничтожение нескольких из них не повлияет на ситуацию.
"Возьмем все наши ТЦК за 100%. И если атака состоялась и удалось разрушить, а не уничтожить, например, 2% ТЦК, то дальше возникает риторический вопрос, это повлияет или не повлияет на мобилизацию. Ответ очевиден, не повлияет", - пояснил Гетьман.
Но россияне пытаются достичь через удары другой цели - посеять смуту, распространить ИПСО, в том числе заявляя об уничтожении "множества ТЦК" в Украине. Хотя понятно, что это ложь.
С другой стороны, отметил эксперт, удары по ТЦК - это своеобразный "тревожный звоночек" для Украины. Нужно перейти к комплектованию Вооруженных сил не только через условные "очереди" в ТЦК, которые становятся мишенями для оккупантов.
"Но звоночек есть. Надо на это обратить внимание и перейти на другие средства комплектования, не только, чтобы были очереди. Поэтому можно комплектовать по-другому, другим способом. Не сложно", - резюмировал Гетьман.
Российские оккупанты начали целенаправленно атаковать ТЦК. Недавно оккупанты атаковали помещение центра комплектования в Кременчуге. На следующий день оккупанты атаковали ТЦК в Харькове и Запорожье. Также под атакой были ТЦК в Полтаве и Кривом Роге.
После атак Винницкий областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) заявил о приостановлении деятельности из-за "напряженной ситуации в стране".
Однако в Сухопутных войсках заявили, что мобилизация в ВСУ будет продолжаться - сорвать ее у врага не получится. А руководитель Центра противодействия дезинформации о СНБО утверждают, что СБУ якобы установила имена украинцев, которые передавали россиянам данные о местоположении ТЦК.
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