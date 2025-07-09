"Звоночек есть": эксперт спрогнозировал, повлияют ли на мобилизацию удары россиян по ТЦК

По мнению Гетьмана, ударами по ТЦК сорвать мобилизацию просто невозможно. В Украине есть много центров комплектования, через которые ежемесячно мобилизуется большое количество людей. Уничтожение нескольких из них не повлияет на ситуацию.

"Возьмем все наши ТЦК за 100%. И если атака состоялась и удалось разрушить, а не уничтожить, например, 2% ТЦК, то дальше возникает риторический вопрос, это повлияет или не повлияет на мобилизацию. Ответ очевиден, не повлияет", - пояснил Гетьман.

Но россияне пытаются достичь через удары другой цели - посеять смуту, распространить ИПСО, в том числе заявляя об уничтожении "множества ТЦК" в Украине. Хотя понятно, что это ложь.

С другой стороны, отметил эксперт, удары по ТЦК - это своеобразный "тревожный звоночек" для Украины. Нужно перейти к комплектованию Вооруженных сил не только через условные "очереди" в ТЦК, которые становятся мишенями для оккупантов.

"Но звоночек есть. Надо на это обратить внимание и перейти на другие средства комплектования, не только, чтобы были очереди. Поэтому можно комплектовать по-другому, другим способом. Не сложно", - резюмировал Гетьман.