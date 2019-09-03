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Джонсон потерял рабочее большинство в парламенте Великобритании

Новости » Политика    03.09.2019 - 19:41
Джонсон потерял рабочее большинство в парламенте Великобритании
Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Палата общин не допустит жесткого Brexit без одобрения парламента

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерял рабочее большинство в парламенте перед ключевым голосованием по Brexit в Палате общин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой DW.

Сообщается, что Палата общин готовится проголосовать по законодательной инициативе, призванной не допустить жесткого Brexit без одобрения парламента.

В Палате общин будет представлена законодательная инициатива, которая призвана не допустить выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без сделки с Брюсселем.

Документ, в частности, предполагает, что британские власти должны постараться достичь нового соглашения с Евросоюзом на заседании Евросовета 18 октября. Кроме того, они имеют право до 19 октября направить запрос парламенту о возможности выйти из ЕС без сделки. Данный пункт предполагает, что жесткий Brexit возможен будет лишь с одобрения законодателей.

Если ни одно из этих условий не будет выполнено, то премьер должен потребовать от Брюсселя продлить действие статьи 50 Лиссабонского договора до 31 января 2020 года.

Напомним, Джонсон пока не планирует объявлять досрочные всеобщие выборы, несмотря на имеющиеся противоречия в связи со жестким Brexit с депутатами британского парламента.

На выходных тысячи британцев вышли на улицы с демонстрацией, чтобы выразить несогласие с решением Джонсона о временной приостановке работы парламента перед Brexit.

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