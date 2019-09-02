Джонсон решил не объявлять досрочные всеобщие выборы

Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Джонсон попросил парламентариев не подрывать позиции Лондона на переговорах с Брюсселем

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пока не планирует объявлять досрочные всеобщие выборы, несмотря на имеющиеся противоречия в связи со жестким Brexit с депутатами британского парламента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что Джонсон попросил законодателей не подрывать позиции Лондона на переговорах с Брюсселем, выразив надежду на то, что соглашения, возможно, еще удастся достичь.

"Я не хочу выборов. Вы не хотите выборов. Давайте продолжим следовать той повестке, которую диктует народ Великобритании", - заявил он.

Напомним, Джонсон хотел объявить досрочные выборы в случае блокирования выхода страны из Евросоюза Brexit без сделки с Брюсселем. Джонсон рассматривал вопрос проведения досрочных всеобщих выборов, если оппозиция на этой неделе подаст законопроект, который может заблокировать Brexit без сделки.

Как сообщало РБК-Украина, накануне Джонсон призвал парламент поставить на рассмотрение вопрос о выходе страны из Европейского союза. Кроме того, он в очередной раз пообещал завершить Brexit с соглашением или без него.

На выходных тысячи британцев вышли на улицы с демонстрацией, чтобы выразить несогласие с решением Джонсона о временной приостановке работы парламента перед Brexit.