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Тысячи британцев устроили демонстрацию против остановки работы парламента

Новости » Политика    01.09.2019 - 00:37
Тысячи британцев устроили демонстрацию против остановки работы парламента
Фото: митинг в Лондоне (скриншот/dw.com)

Жители страны все свои перетензии по Brexit направили новому премьеру Джонсону

В Великобритании в субботу, 31 августа, тысячи жителей страны вышли на улицы городов с демонстрацией, чтобы выразить несогласие с решением премьер-министра страны Бориса Джонсона по временному приостановление работы парламента перед Brexit. Об этом сообщает DW.

В частности, в Лондоне около двух тысяч человек собрались перед домом премьера на Даунинг-стрит и скандировали "Джонсон лжец, как тебе не стыдно!".

Подобные демонстрации состоялись в Манчестере, Йорке, Ньюкасле, в столице Шотландии - Эдинбурге и Белфасте в Северной Ирландии. В целом акции протеста прошли в 30 городах. Демонстранты скандировали "остановить переворот" и "позор Борису Джонсону".

Некоторые протестующие вышли на демонстрации с табличками "Добро пожаловать в Германию 1933 года".

Напомним, недавно бывший британский премьер Гордон Браун заявил, что Европейский союз готовится предложить Британии отсрочить дату выхода из ЕС.

Ранее президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сообщил, что ЕК против жесткого выхода Великобритании из ЕС.

Перед этим пресс-секретарь Европейской комиссии Мина Андреева заявила, что Великобритания должна выплатить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов стерлингов (43 млрд евро) долгов, даже в случае Brexit без утверждения сделки.

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