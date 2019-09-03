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Джонсон заявил, что отсрочки по Brexit не будет

Новости » В мире    03.09.2019 - 10:05
Джонсон заявил, что отсрочки по Brexit не будет
Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/GettyImages)

Выход Великобритании из состава ЕС должен произойти 31 октября

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет просить отсрочки по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit) ни при каких обстоятельствах. Об этом сообщает CNN.

По словам Джонсона Brexit состоится 31 октября, несмотря на возможное принятие британским парламентом законопроекта об отсрочке выхода Великобритании из ЕС. Соответствующий законопроект планируют принять противники Brexit.

"Ни при каких обстоятельствах я не буду просить Брюссель отложить Brexit. Мы выходим из ЕС 31 октября без всяких преувеличений", - заявил Джонсон.

Кроме этого премьер-министр Британии сообщил о позитивных сдвигах в переговорах с Брюсселем.

"Шансы на сделку растут. Сейчас у Британии есть ясное виденье будущих отношений с ЕС", - сказал Джонсон.

Напомним, ранее сообщалось, что Джонсон планировал объявить досрочные всеобщие выборы в Великобритании. Такое решение могло быть принято в случае, если оппозиция на этой неделе подаст законопроект, который может заблокировать Brexit без сделки.

Несмотря на это, в понедельник, 2 сентября, Джонсон заявил, что досрочных выборов не будет. Однако, премьер-министр Британии попросил законодателей не подрывать позиции Лондона на переговорах с Брюсселем.

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