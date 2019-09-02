Джонсон может объявить досрочные выборы из-за блокирования Brexit

Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/GettyImages)

Джонсон пытается помешать оппозиции протянуть закон о Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может объявить досрочные выборы в случае блокирования выхода страны из Евросоюза (Brexit) без сделки с Брюсселем. Об этом пишет BBC.

Сообщается, что Джонсон рассматривает вопрос проведения досрочных всеобщих выборов, если оппозиция на этой неделе подаст законопроект, который может заблокировать Brexit без сделки. Предполагается, что закон подадут 3 сентября, в первый день работы парламента после летних каникул.

BBC пишет, что противники Brexit из числа лейбористов и представителей других оппозиционных партий рассчитывают на поддержку части консерваторов - оппонентов Джонсона. Противники "жесткого" Brexit намерены действовать быстро, поскольку через несколько дней сессия британского парламента завершится, и депутаты снова соберутся только в середине октября.

Также пока неизвестно, выдвинет ли вотум недоверия правительству лидер лейбористов Джереми Корбин. Сам он выступает за досрочные выборы.

Напомним, накануне Джонсон призвал парламент поставить на рассмотрение вопрос о выходе страны из Европейского союза. Кроме того, он в очередной раз пообещал завершить Brexit с соглашением или без него.

На выходных тысячи британцев вышли на улицы с демонстрацией, чтобы выразить несогласие с решением Джонсона о временной приостановке работы парламента перед Brexit.