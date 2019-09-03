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Джонсон втратив робочу більшість у парламенті Великобританії

Новини » Політика    03.09.2019 - 19:41
Джонсон втратив робочу більшість у парламенті Великобританії
Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Палата громад не допустить жорсткого Brexit без схвалення парламенту

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон втратив робоче більшість у парламенті перед ключовим голосуванням за Brexit у Палаті громад. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням DW.

Зазначається, що Палата громад готується проголосувати за законодавчої ініціативи, покликаної не допустити жорсткого Brexit без схвалення парламенту.

У Палаті громад буде представлена законодавча ініціатива, яка покликана не допустити виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу без угоди з Брюсселем.

Документ, зокрема, передбачає, що британські власті повинні постаратися досягти нової угоди з Євросоюзом на засіданні Євроради 18 жовтня. Крім того, вони мають право до 19 жовтня направити запит парламенту про можливості вийти з ЄС без угоди. Даний пункт передбачає, що жорсткий Brexit буде можливий лише за схвалення законодавців.

Якщо ні одна з цих умов не буде виконано, то прем'єр повинен зажадати від Брюсселя продовжити дію статті 50 Лісабонського договору до 31 січня 2020 року.

Нагадаємо, Джонсон поки не планує оголошувати дострокові загальні вибори, незважаючи на наявні суперечності у зв'язку з жорстким Brexit із депутатами британського парламенту.

На вихідних тисячі британців вийшли на вулиці з демонстрацією, щоб висловити незгоду з рішенням Джонсона про тимчасове припинення роботи парламенту перед Brexit.

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