Джонсон назвав мирний план США "повною капітуляцією" та зрадою
Експрем'єр-міністр Британії Борис Джонсон назвав мирний план США повною капітуляцією так званих друзів України, а також заявив, що це зрада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його матеріал для Daily Mail.
Політик пише, що російський диктатор Володимир Путін цієї суботи не може не посміхатися над некомпетентністю супротивників і над приголомшливою слабкістю Заходу.
"Ви втратили більше мільйона солдатів, вбитими і пораненими, намагаючись підкорити Україну. Вам досі не вдалося захопити більше 20 відсотків території країни. Ваша економіка летить шкереберть. І все ж зараз вони говорять про якийсь новий план з 28 пунктів, щоб закінчити війну - і він може бути повністю написаний Кремлем!" - зазначив Джонсон.
За його словами, так званий мирний план закликає до "військової кастрації України".
"Він вимагає російського вето на членство України в НАТО і російського контролю над допуском будь-яких іноземних військ на українську землю", - перерахував експрем'єр і додав, що цей документ є повною зрадою України, яка перебуватиме під постійною небезпекою третього вторгнення.
"Це повна капітуляція так званих друзів України. Це Мюнхен", - вважає Джонсон.
Він також стверджує, що протести західних країн проти цього плану виглядають приглушеними.
"Українцям висунули ультиматум почати переговори на цих ганебних умовах. Де їхні союзники? Їхні друзі? Як щодо британців, наприклад, які раніше були такими непримиренними ворогами російського експансіонізму?" - запитує Джонсон.
Мирний план США для України
Як відомо, днями адміністрація американського президента оприлюднила так званий мирний план щодо завершення війни в Україні. Серед 28 пунктів плану - відмова на користь РФ від Донеччини та Луганщини, а також окупованих територій Запоріжжя та Херсонської області в обмін на так звані гарантії безпеки. Також документ, розроблений американцями та росіянами, передбачає скорочення чисельності армії України та вето на вступ до НАТО.
У Європі обурились таким мирним планом та екстрено почали готувати свій варіант.
Водночас президент США Дональд Трамп висунув вимоги до України - погодитись на мирний план до 27 листопада, або ж, за його словами, Україна зіткнеться пізніше з ще гіршим варіантом.
Однак 22 листопада Трамп погодився, що документ поки не остаточний і може бути доопрацьованим.
Президент Володимир Зеленський звернувся до всіх українців з приводу мирного плану США і наголосив, що наразі країна може опинитися перед дуже складним вибором - втрати гідність або ж ключового партнера.
Врешті представники США, євротрійки та України запланували зустріч у Женеві найближчими днями для обговорення мирного плану США. Зеленський пообіцяв, що Україна відстоюватиме свої інтереси у Швейцарії.
Своєю чергою у Кремлі пожалілись, що нібито не чули про згоду України обговорювати мирний план, про що повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.