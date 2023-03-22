Джанкойський вузол. Навіщо Україна вдарила по ньому та як це допоможе звільнити Крим

Цього тижня українські війська вдарили по залізничному вузлу в Джанкої (тимчасово окупований Крим). В результаті було знищено вантаж із крилатими ракетами "Калібр", що вкотре продемонструвало вразливість російських тилів.

Про те, яке значення має Джанкой у військовому плані та чи можна розцінювати ці удари як підготовку до звільнення півострова, - у матеріалі РБК-Україна .

Що сталося в Джанкої

Увечері 20 березня в Джанкої прогриміло близько 10 вибухів. Очевидці повідомили про роботу засобів протиповітряної оборони, до цього в небі помітили кілька дронів-камікадзе, частина з яких прорвала російську ППО. Після інциденту у деяких районах міста зникло світло.

Увага! На відео ненормативна лексика.

Одразу після атаки окупаційна влада заявила, що збила всі дрони, а руйнування списала нібито на падіння уламків. За даними російських ЗМІ, серйозні пошкодження зафіксовано на п'ятьох адресах. Зокрема, у локомотивному депо на залізничній станції у Джанкої, у будівлі охорони вокзалу, на паливному та товарному складах. Крім того, уламки впали на магазин, і один мирний житель отримав наскрізне поранення грудної клітки. Наступного дня у місті запровадили режим надзвичайної ситуації муніципального рівня.

Як заявили в українській розвідці, удар було завдано під час доставки крилатих ракет "Калібр НК". Також повідомляється, що військовий вантаж вдалося знищити.

Ці ракети використовуються для пусків з надводних кораблів російського флоту. Дальність ураження перевищує 2 500 кілометрів по наземних цілях. Ракети "Калібр" морського базування неодноразово застосовувалися для ударів по Україні.

"Загадкова "бавовна" продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації", - додали у розвідці.

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначила, що після удару по вузловій станції у Джанкої експлуатація тимчасово неможлива. За її словами, противник спробує якнайшвидше усунути пошкодження, але Збройні сили України продовжать здійснювати вогневий контроль, щоб звести ці зусилля нанівець.

Чим вдарила Україна

Як зазначає російська "Радіо Свобода", судячи з фото уламків, об'єкти в Джанкої атакували китайськими комерційними дронами SkyEye. Раніше їх вже застосовували як баражуючі боєприпаси під час ударів по нафтопереробному заводу в Новошахтинську (Ростовська область) та штабу Чорноморського флоту в Севастополі.

На інших фото по хвостовій балці та оперенню ідентифікували дрон, схожий на Mugin-5 PRO. Це теж не спеціалізований військовий безпілотник, він вільно продається на тому ж AliExprepess.

Фото: уламки безпілотників у Джанкої (t.me/kryuchkovoleg)

У той же час російська пропаганда виставила напоказ лопать з маркуванням онлайн-магазину деталей для авіамоделей Sail Propeller USA і піднесла це як доказ атаки нібито американських безпілотників. Як зазначає портал Defence Express, таким чином вона намагалася відвернути увагу від того, що цивільні дрони вільно пролетіли лінією фронту і прорвали хвалені засоби ППО над окупованими територіями.

Такі інциденти в окупованому Криму свідчать про те, що острів давно перетворився на прифронтовий регіон.

"А це означає, що українські Сили оборони з метою скорочення військового потенціалу окупантів, які зараз дислокуються в Криму, будуть застосовувати усі наявні сили та засоби - артилерію, ракети та дрони-камікадзе. Тому випадків з "бавовною" на різних об'єктах противника буде все більше. Причому саме на військових об'єктах, у той час як росіяни б'ють по наших житлових будинках", - зазначив у коментарі РБК-Україна військовий експерт Владислав Селезньов.

Відповідно, українські війська переслідують наступну мету: максимально послабити бойові можливості ворога, щоб забезпечити більш потужний контрнаступ.

Джанкойський вузол

Удари по залізничній інфраструктурі в Джанкої спрямовані на те, щоб зупинити постачання росіян в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.

"Джанкой є одним із вузлів на логістичній гілці, яка веде, наприклад, до Мелітополя чи Херсона. Тому одна з причин була якраз або повна зупинка, або перешкоджання логістичному забезпеченню тих угруповань противника, які знаходяться на нашій території", - зазначив на брифінгу в.о. начальника Головного управління бойових ударних систем Генштабу ЗСУ Сергій Баранов.

Військовий експерт Роман Світан у коментарі РБК-Україна наголошує, що події 20 березня підтверджують початок ударів саме по логістичних ланцюжках. За його словами, Джанкой є все-таки основним хабом, через який йдуть залізничні потоки російської військової техніки. І його не обійти і не об'їхати, оскільки на нього заходить залізниця з Кримського мосту і вже після нього - на Сімферополь, Армянськ та у бік Мелітополя.

Фото: схема залізниці у Криму (wikimedia.org)

З цієї точки зору Джанкойський вузол є легітимною військовою ціллю, яку треба однозначно знищити. І те, що процес розпочався, говорить про те, що схожі атаки відбуватимуться постійно. Поки українські сили не знищать весь вузол, складно сподіватися на успішні наступальні дії.

"Його знищення одразу виконає багато завдань. І я думаю, що це є ознакою підготовки наступу на Запорізькому та Херсонському напрямку у бік Криму. Почати вибивати логістичні ланцюжки хоча б за місяць до активних дій - це для нас найоптимальніший варіант", - додав Світан.

Раніше в координаційному прес-центрі Сил оборони Півдня також зазначили, що ураження вузлової станції в Джанкої - це лише один з елементів плану.

Україна готується звільняти Крим?

У контексті весняного контрнаступу однією із стратегічних цілей називають спробу вбити клин у російський фронт на півдні між Кримом та материковою частиною Росії. Начальник військової розвідки Кирило Буданов вважає, що Україна має зробити все, щоб ще до літа повернути острів.

При цьому, на його думку, поява українських сил у Криму навряд чи спровокує росіян на застосування, наприклад, ядерної зброї.

"Це неправда. І Крим нам повернуть. Все почалося в Криму в 2014 році і на цьому все закінчиться. Це тактика залякування. Росія - країна, від якої очікується багато чого, але не відвертого ідіотизму", - казав він у січневому інтерв'ю The Washington Post.

Днями німецьке видання Bild з посиланням на високопоставленого представника НАТО повідомило, що контрнаступ очікується вже у травні. І найближчі півроку стануть ключовими у російсько-українській війні.

Щодо можливих напрямів, за його словами, тут слід бути обережним із міркувань безпеки. Але очевидно, що ціллю може стати російський сухопутний коридор до Криму. І не факт, що Україна зупиниться на цьому та не спробує зайти на непідконтрольний із 2014 року півострів.

На думку військового експерта Романа Світана, найімовірніше, рух буде з Херсона та Нової Каховки у бік Армянська. Причому тут не йдеться про масштабне форсування Дніпра водою. Достатньо провести висадку розвідгруп на отриманих від Заходу річкових бронекатерах, наприклад, через Каховське водосховище, закріпитися на лівому березі та забезпечити перекидання військ дамбою та іншими мостами. Але до цього слід завдати масованих ракетних ударів по гарнізонах противника в Криму.

"Далі буде захід українських сил сухопутним перешийком у районі Перекопа, звідти буде одразу вихід на Джанкой. А після того, як ми зайдемо до Криму, росіяни можуть просто піти, бо Крим неможливо утримати військовою силою. Це котел, в якому легко знищити будь-яку армію без сполучення з основними силами. А те, що буде удар по Кримському мосту, я думаю це питання вже вирішено", - розповів він у коментарі РБК-Україна.

Партизанська підтримка

Останнім часом на півострові активізувалися партизани. На початку лютого вони підірвали двох співробітників Росгвардії, а ближче до березня - залізницю в районі Сімферополя, внаслідок чого зупинилося кілька поїздів. Також час від часу у Ялті, Керчі та Севастополі з'являються графіті з українською символікою.

За всіма акціями стоїть партизанський рух "Атеш" (з кримськотатарської - "вогонь"). Свої дії вони висвітлюють у телеграм-каналі, через який також ведуть комунікацію з кримчанами, закликаючи їх надсилати координати скупчень російських військ та техніки.

Символічно, що на головне російське військове свято 23 лютого на кримських радіостанціях пролунало звернення Буданова до патріотів із головним посилом про те, що час діяти настав. Начальник військової розвідки пообіцяв, що і півострів, і південь України повернуться додому.

"Ми знайдемо кожного зрадника, де б вони не ховалися. Усі вони будуть ліквідовані", - додав він.

Очевидно, якщо тему партизанів "підсвічує" особисто Буданов, то, найімовірніше, їхні дії координуються Головним управлінням розвідки при Міноборони. Опитані РБК-Україна експерти погоджуються, що акції партизанів та атаки дронів можуть бути пов'язані єдиним планом українського наступу. Який, своєю чергою, доцільно розпочати, поки противник не оговтався від усіх перелічених вище ударів.

"Що таке партизанський рух? Це узагальнені дії кримчан, спрямовані на підготовку підґрунтя для деокупації півострова. Зрозуміло, що цей процес керується та відповідним чином забезпечується у рамках загального плану", - зазначив у бесіді з виданням Владислав Селезньов.

На його думку, кримчани мають стійке відчуття того, що незважаючи на заяви російської пропаганди, наратив "Росія і Крим - разом назавжди" не має нічого спільного з реаліями на землі. І самі люди сподіваються, що він незабаром буде звільнений від окупації.

Недвозначно про це говорила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, вибухи на півночі Криму надсилають чіткий сигнал російським окупантам. Зокрема, про те, що удари продовжуватимуться та їм вже слід тікати з півострова.